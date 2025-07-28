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В Пулково у касс Аэрофлота собираются пассажиры из-за отмены рейсов
В Пулково у касс Аэрофлота собираются пассажиры из-за отмены рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
В Пулково у касс Аэрофлота собираются пассажиры из-за отмены рейсов
Очереди из пассажиров собираются у касс авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Пулково" в связи с отменой рейсов на фоне сбоя в информационных системах, передает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:28:00+03:00
2025-07-28T12:28:00+03:00
2025-07-28T12:28:00+03:00
общество
аэрофлот
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Очереди из пассажиров собираются у касс авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Пулково" в связи с отменой рейсов на фоне сбоя в информационных системах, передает корреспондент РИА Новости. Регистрация на отмененные рейсы не проводится, пассажиров направляют в кассы авиакомпании для замены билетов на другие рейсы. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Позднее ещё семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах.
https://ria.ru/20250728/sheremetevo-2031851425.html
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общество, аэрофлот, пулково (аэропорт)
Общество, Аэрофлот, Пулково (аэропорт)
В Пулково у касс Аэрофлота собираются пассажиры из-за отмены рейсов
Очереди из пассажиров собираются у касс Аэрофлота в Пулково из-за отмены рейсов