https://ria.ru/20250728/ochered-2031890563.html

В Пулково у касс Аэрофлота собираются пассажиры из-за отмены рейсов

В Пулково у касс Аэрофлота собираются пассажиры из-за отмены рейсов - РИА Новости, 28.07.2025

В Пулково у касс Аэрофлота собираются пассажиры из-за отмены рейсов

Очереди из пассажиров собираются у касс авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Пулково" в связи с отменой рейсов на фоне сбоя в информационных системах, передает... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:28:00+03:00

2025-07-28T12:28:00+03:00

2025-07-28T12:28:00+03:00

общество

аэрофлот

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Очереди из пассажиров собираются у касс авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Пулково" в связи с отменой рейсов на фоне сбоя в информационных системах, передает корреспондент РИА Новости. Регистрация на отмененные рейсы не проводится, пассажиров направляют в кассы авиакомпании для замены билетов на другие рейсы. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Позднее ещё семь рейсов туда и обратно авиакомпания "Аэрофлот" отменила на фоне сбоя в информационных системах.

https://ria.ru/20250728/sheremetevo-2031851425.html

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общество, аэрофлот, пулково (аэропорт)