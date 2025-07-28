https://ria.ru/20250728/obstrel-2031814669.html
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T00:27:00+03:00
2025-07-28T00:27:00+03:00
2025-07-28T00:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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украина
горловка
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины 27 июля объявило, что за предыдущие сутки были зафиксированы четыре обстрела. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Ведомство отмечает, что всего было выпущено четыре боеприпаса. Сведений о пострадавших мирных жителях из-за обстрелов нет, уточняет управление. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250727/opasnost-2031811269.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Стирол
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса