https://ria.ru/20250728/obstrel-2031814669.html

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.07.2025

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T00:27:00+03:00

2025-07-28T00:27:00+03:00

2025-07-28T00:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

горловка

стирол

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины 27 июля объявило, что за предыдущие сутки были зафиксированы четыре обстрела. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Ведомство отмечает, что всего было выпущено четыре боеприпаса. Сведений о пострадавших мирных жителях из-за обстрелов нет, уточняет управление. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250727/opasnost-2031811269.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, стирол