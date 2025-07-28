https://ria.ru/20250728/obrushenie-2031887838.html

В доме в Астрахани, где произошло обрушение, проверяют соседние подъезды

В доме в Астрахани, где произошло обрушение, проверяют соседние подъезды - РИА Новости, 28.07.2025

В доме в Астрахани, где произошло обрушение, проверяют соседние подъезды

Спасатели проводят проверку квартир в соседних подъездах жилого дома в Астрахани после обрушения конструкций, к работам привлечены более 85 человек и 32 единицы РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:18:00+03:00

2025-07-28T12:18:00+03:00

2025-07-28T12:33:00+03:00

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели проводят проверку квартир в соседних подъездах жилого дома в Астрахани после обрушения конструкций, к работам привлечены более 85 человек и 32 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасатели завершают проверку квартир в соседних подъездах и проводят эвакуацию жителей. К ликвидации последствий обрушения привлечены более 85 человек и 32 единицы техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html

астрахань

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани 2025-07-28T12:18 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани