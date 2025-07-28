https://ria.ru/20250728/obrushenie-2031887838.html
В доме в Астрахани, где произошло обрушение, проверяют соседние подъезды
В доме в Астрахани, где произошло обрушение, проверяют соседние подъезды - РИА Новости, 28.07.2025
В доме в Астрахани, где произошло обрушение, проверяют соседние подъезды
Спасатели проводят проверку квартир в соседних подъездах жилого дома в Астрахани после обрушения конструкций, к работам привлечены более 85 человек и 32 единицы РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:18:00+03:00
2025-07-28T12:18:00+03:00
2025-07-28T12:33:00+03:00
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спасатели проводят проверку квартир в соседних подъездах жилого дома в Астрахани после обрушения конструкций, к работам привлечены более 85 человек и 32 единицы техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасатели завершают проверку квартир в соседних подъездах и проводят эвакуацию жителей. К ликвидации последствий обрушения привлечены более 85 человек и 32 единицы техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html
астрахань
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани
2025-07-28T12:18
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В доме в Астрахани, где произошло обрушение, проверяют соседние подъезды
В пятиэтажке в Астрахани, где произошло обрушение, проверяют соседние подъезды