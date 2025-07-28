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В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома - РИА Новости, 28.07.2025
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11:53 28.07.2025 (обновлено: 12:21 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/obrushenie-2031879270.html
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома - РИА Новости, 28.07.2025
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, рассказали в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:53:00+03:00
2025-07-28T12:21:00+03:00
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, рассказали в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение &lt;...&gt;: город Астрахань, Ленинский район, улица Ляхова, 6", — заявили в ведомстве.Отмечается, что спасатели приступили к разбору рухнувших конструкций, эвакуации жильцов и поиску возможных пострадавших.
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астрахань
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астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС на месте обрушения жилого дома в Астрахани
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, рассказали в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение <...>: город Астрахань, Ленинский район, улица Ляхова, 6", — заявили в ведомстве.
© МЧС РоссииПоследствия обрушения части жилого дома в Астрахани
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© МЧС России
Последствия обрушения части жилого дома в Астрахани
Отмечается, что спасатели приступили к разбору рухнувших конструкций, эвакуации жильцов и поиску возможных пострадавших.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Взрыв газа в Саратове полностью разрушил почти 40 квартир
10:25
 
АстраханьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияОбрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
 
 
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