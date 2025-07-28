https://ria.ru/20250728/obrushenie-2031879270.html
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома - РИА Новости, 28.07.2025
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, рассказали в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:53:00+03:00
2025-07-28T11:53:00+03:00
2025-07-28T12:21:00+03:00
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031880005_0:574:720:979_1920x0_80_0_0_3ccbc0fd129a9810d231b8997fa69fa3.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, рассказали в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение <...>: город Астрахань, Ленинский район, улица Ляхова, 6", — заявили в ведомстве.Отмечается, что спасатели приступили к разбору рухнувших конструкций, эвакуации жильцов и поиску возможных пострадавших.
https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html
астрахань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031880005_0:506:720:1046_1920x0_80_0_0_19f8e00c67fbdc3445fc2c963dd176c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани
Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Обрушение подъезда в жилом доме в Астрахани
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома