https://ria.ru/20250728/obrushenie-2031879270.html

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома - РИА Новости, 28.07.2025

В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, рассказали в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:53:00+03:00

2025-07-28T11:53:00+03:00

2025-07-28T12:21:00+03:00

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

обрушение подъезда в жилом доме в астрахани

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, рассказали в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение <...>: город Астрахань, Ленинский район, улица Ляхова, 6", — заявили в ведомстве.Отмечается, что спасатели приступили к разбору рухнувших конструкций, эвакуации жильцов и поиску возможных пострадавших.

https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html

астрахань

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение подъезда в жилом доме в астрахани