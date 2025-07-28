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В Саратове наградят волонтеров, помогавших после взрыва газа в многоэтажке
В Саратове наградят волонтеров, помогавших после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 28.07.2025
В Саратове наградят волонтеров, помогавших после взрыва газа в многоэтажке
Саратовская областная дума отметит благодарственными письмами волонтеров, которые оказывали помощь жителям многоквартирного дома в Саратове, где в результате... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:59:00+03:00
2025-07-28T10:59:00+03:00
2025-07-28T10:59:00+03:00
саратов
россия
алексей антонов (аналитик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская областная дума
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Саратовская областная дума отметит благодарственными письмами волонтеров, которые оказывали помощь жителям многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщил председатель регионального парламента Алексей Антонов. "Сегодня постоянное совещание начали с минуты молчания. Скорбим вместе с жителями Саратова по погибшим при обрушении части конструкций многоквартирного дома. Выражаю искренние соболезнования всем, кто пострадал. Вместе с депутатами, общественностью будем помогать. Особо отметил самоотверженную работу волонтерского корпуса. Люди выполнили свой долг, проявили истинную гражданскую позицию. Наиболее отличившихся добровольцев обязательно наградим благодарственными письмами", - написал Антонов в Telegram-канале. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2, в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что за медицинской помощью обратились 18 человек, из них двое госпитализированы. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. Волонтеры организовали сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавшего дома.
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саратов, россия, алексей антонов (аналитик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская областная дума, взрыв газа в многоэтажке в саратове
Саратов, Россия, Алексей Антонов (аналитик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратовская областная Дума, Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове наградят волонтеров, помогавших после взрыва газа в многоэтажке
Саратовская облдума наградит волонтеров, помогавших жителям дома после ЧП