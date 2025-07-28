https://ria.ru/20250728/novosibirsk-2031852478.html

В Новосибирске создали ИИ-приложение для подбора персонала

В Новосибирске создали ИИ-приложение для подбора персонала - РИА Новости, 28.07.2025

В Новосибирске создали ИИ-приложение для подбора персонала

Мини-приложение WorkMatch в Telegram для подбора работодателя и соискателя на основе технологий искусственного интеллекта создала команда новосибирских... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:28:00+03:00

2025-07-28T10:28:00+03:00

2025-07-28T10:28:00+03:00

технологии

telegram

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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Мини-приложение WorkMatch в Telegram для подбора работодателя и соискателя на основе технологий искусственного интеллекта создала команда новосибирских разработчиков, сообщает в понедельник Новосибирский областной инновационный фонд. В компании отмечают, что в настоящее время 75% увольнений происходят из-за несоответствия ценностей сотрудника и компании. При этом соискатели тратят время на рассылку резюме, а HR-специалисты — на неэффективный скрининг. "Команда новосибирских инноваторов, специализирующаяся на создании AI-чат-ботов для оптимизации бизнес-процессов, разработала интеллектуальную платформу для подбора персонала WorkMatch в формате мини-приложения Telegram. Платформа подбирает персонал с помощью интеллектуального профайлинга, многофакторной оценки кандидатов, включая психометрические тесты и анализ мотивации, соединяет работодателей и соискателей на основе глубокого анализа компетенций, личностных качеств и совместимости", - говорится в сообщении. По замыслу разработчиков, новый продукт трансформирует рынок труда. При этом уникальность платформы - голосовой анализ. Обученная нейросеть будет способна точно распознавать психотип человека на основе его голосового сообщения и резюме. По словам гендиректора компании Кирилла Ветохина, платформа автоматически подбирает кандидатов под требования работодателей, сопоставляет психотип и профессию, учитывая не только профессиональные навыки, но и личностные качества. "По данным пилотного тестирования точность подбора на нашей платформе составила 85%. Для сравнения – на других популярных платформах она составляет 35-45%", - рассказал он. Для привлечения инвестиций в проект компания примет участие в Сибирской венчурной ярмарке-2025 в рамках форума "Технопром" в августе 2025 года. Потенциальным инвесторам разработчики покажут прототип алгоритма с демонстрацией точности и интерактивный дизайн.

https://ria.ru/20250225/neyroset-2001402206.html

https://ria.ru/20250727/kitay-2031748091.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, telegram