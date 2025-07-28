https://ria.ru/20250728/novosibirsk-2031838534.html

В Новосибирске введут ограничения движения большегрузов

В Новосибирске введут ограничения движения большегрузов - РИА Новости, 28.07.2025

В Новосибирске введут ограничения движения большегрузов

Власти Новосибирска планируют ввести ограничения движения большегрузов, выделив постоянные зоны запрета для машин тяжелее 12 тонн, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:09:00+03:00

2025-07-28T09:09:00+03:00

2025-07-28T09:09:00+03:00

новосибирск

курчатов

жуковский

максим кудрявцев

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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Власти Новосибирска планируют ввести ограничения движения большегрузов, выделив постоянные зоны запрета для машин тяжелее 12 тонн, сообщил в понедельник мэр Максим Кудрявцев. "Приняли решение ввести ограничения движения большегрузов, выделив зоны запрета для высокотоннажных грузовиков. Это необходимо для наведения порядка и регулирования движения грузового транспорта по городу", - написал градоначальник в своем Telegram-канале. Он пояснил, что полностью закрыть въезд в город большегрузам власти не могут. Поэтому выделят специальные коридоры для грузового транспорта, что позволит разгрузить городские дороги, снизить пробки и сохранить дорожную инфраструктуру. Рабочая группа, которую возглавляет первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, уже определила четыре основных направления для движения грузовиков по городу. "В восьми районах введем круглосуточный запрет на проезд грузового транспорта тяжелее 12 тонн. В зоны ограничения входит центр города (Ленина, Нарымская, 1905 года), улицы Бардина, Магаданская, Даргомыжского, Красный проспект, Курчатова, Мясниковой, Жуковского, Аэропорт, Д. Ковальчук, Кирова, Никитина, Пролетарская, улицы Первомайского и Советского районов и другие", - написал Кудрявцев. Уже готовятся нормативно-правовые акты, где будут прописаны все зоны. Грузоперевозчикам власти обещают дать время на адаптацию. "Переход на малотоннажный транспорт и пересмотр логистики будет поэтапным", - заверил мэр.

https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html

https://ria.ru/20250726/transport-2031580062.html

новосибирск

курчатов

жуковский

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новосибирск, курчатов, жуковский, максим кудрявцев