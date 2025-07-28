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На Кавказе создали сверхпластичный бетон - РИА Новости, 28.07.2025
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Наука
 
07:00 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/nauka-2031366380.html
На Кавказе создали сверхпластичный бетон
На Кавказе создали сверхпластичный бетон - РИА Новости, 28.07.2025
На Кавказе создали сверхпластичный бетон
Улучшить рецепт сверхпластичного бетона для создания конструкций сложных форм без добавления лишней воды смогли ученые КБГУ. Результаты опубликованы в журнале... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:00:00+03:00
2025-07-28T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
кавказ
российский фонд фундаментальных исследований
кабардино-балкарский государственный университет
бетон
строительство
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Улучшить рецепт сверхпластичного бетона для создания конструкций сложных форм без добавления лишней воды смогли ученые КБГУ. Результаты опубликованы в журнале "Polymer Science, Series D".Современные строительные проекты (мосты, высотные здания, туннели) часто требуют заливки бетона в плотно армированные конструкции или узкие формы. Это особенно актуально при возведении монолитных зданий, тонкостенных конструкций и конструкций со сложной геометрией. Без специальных добавок бетон может образовывать пустоты (каверны) и трещины, что снижает прочность и долговечность сооружений, рассказали исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (КБГУ).Специалисты вуза предложили решение этой проблемы, проанализировав использование суперпластификаторов (добавок, повышающих текучесть бетона без лишней воды) на основе органических смол. В ходе экспериментов было установлено, что сульфированная меламиноформальдегидная смола (олигомер), которая представляет собой водорастворимый полимерный материал, получаемый из карбамида или меламина и формальдегида, демонстрирует наилучшие результаты.Ученые определили оптимальные параметры состава этого пластификатора, подобрали нужную длину макромолекул (до 5000 единиц) и пропорции (до 10 массовых процентов). По их словам, это позволило более точно управлять текучестью бетонной смеси и ее способностью заполнять сложные формы. В отличие от традиционного подхода, когда добавки подбирали "на глаз", методика ученых КБГУ, по их словам, обеспечивает улучшение характеристик материала за счет контролируемого изменения структуры полимерных связей.&quot;Наши добавки работают на молекулярном уровне, снижая взаимодействие между частицами цемента и воды. Это позволяет добиться оптимальной консистенции смеси при меньшем содержании воды (за счет ее испарения образуются пустоты и трещины), что принципиально важно для качества готового бетона&quot;, — рассказал заведующий кафедрой органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Юсуф Малкандуев.По его словам, низкое содержание воды позволяет сделать конструкции из бетона более прочными и компактными. Кроме того, практическое применение разработки позволяет снизить вероятность образования трещин и улучшить водоотталкивающие свойства, рассказали авторы исследования."Использование суперпластификаторов дает возможность учитывать и оптимизировать экологические и экономические факторы при строительстве. Их выбор должен соответствовать требованиям конкретного проекта и его особенностям", — прокомментировал Малкандуев.В ходе исследования учеными были задействованы методы синтеза новых олигомерных соединений (по контролируемым длинам макромолекул находящихся между мономером и полимером), которые являются исходным сырьем для получения новых суперпластификаторов.На данном этапе перед специалистами КБГУ стоит задача проведения дальнейших исследований, а также экспериментальной проверки полученных результатов в промышленных условиях. Для производства материалов будут применяться олигомерные материалы, которые можно синтезировать в больших объемах.Исследования проводились при поддержке Минобрнауки и Российского Фонда фундаментальных исследований.
https://ria.ru/20241205/nauka-1987339361.html
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наука, университетская наука, кавказ, российский фонд фундаментальных исследований, кабардино-балкарский государственный университет, бетон, строительство, российские инновации, технологическое лидерство, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Наука, Университетская наука, Кавказ, Российский фонд фундаментальных исследований, Кабардино-Балкарский государственный университет, Бетон, Строительство, Российские инновации, Технологическое лидерство, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)

На Кавказе создали сверхпластичный бетон

© Getty Images / Daniel BalakovСтроительство бетонного моста
Строительство бетонного моста - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Daniel Balakov
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Улучшить рецепт сверхпластичного бетона для создания конструкций сложных форм без добавления лишней воды смогли ученые КБГУ. Результаты опубликованы в журнале "Polymer Science, Series D".
Современные строительные проекты (мосты, высотные здания, туннели) часто требуют заливки бетона в плотно армированные конструкции или узкие формы. Это особенно актуально при возведении монолитных зданий, тонкостенных конструкций и конструкций со сложной геометрией. Без специальных добавок бетон может образовывать пустоты (каверны) и трещины, что снижает прочность и долговечность сооружений, рассказали исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (КБГУ).
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Специалисты вуза предложили решение этой проблемы, проанализировав использование суперпластификаторов (добавок, повышающих текучесть бетона без лишней воды) на основе органических смол. В ходе экспериментов было установлено, что сульфированная меламиноформальдегидная смола (олигомер), которая представляет собой водорастворимый полимерный материал, получаемый из карбамида или меламина и формальдегида, демонстрирует наилучшие результаты.
Ученые определили оптимальные параметры состава этого пластификатора, подобрали нужную длину макромолекул (до 5000 единиц) и пропорции (до 10 массовых процентов). По их словам, это позволило более точно управлять текучестью бетонной смеси и ее способностью заполнять сложные формы. В отличие от традиционного подхода, когда добавки подбирали "на глаз", методика ученых КБГУ, по их словам, обеспечивает улучшение характеристик материала за счет контролируемого изменения структуры полимерных связей.
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«

"Наши добавки работают на молекулярном уровне, снижая взаимодействие между частицами цемента и воды. Это позволяет добиться оптимальной консистенции смеси при меньшем содержании воды (за счет ее испарения образуются пустоты и трещины), что принципиально важно для качества готового бетона", — рассказал заведующий кафедрой органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Юсуф Малкандуев.

По его словам, низкое содержание воды позволяет сделать конструкции из бетона более прочными и компактными. Кроме того, практическое применение разработки позволяет снизить вероятность образования трещин и улучшить водоотталкивающие свойства, рассказали авторы исследования.
"Использование суперпластификаторов дает возможность учитывать и оптимизировать экологические и экономические факторы при строительстве. Их выбор должен соответствовать требованиям конкретного проекта и его особенностям", — прокомментировал Малкандуев.
В ходе исследования учеными были задействованы методы синтеза новых олигомерных соединений (по контролируемым длинам макромолекул находящихся между мономером и полимером), которые являются исходным сырьем для получения новых суперпластификаторов.
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На данном этапе перед специалистами КБГУ стоит задача проведения дальнейших исследований, а также экспериментальной проверки полученных результатов в промышленных условиях. Для производства материалов будут применяться олигомерные материалы, которые можно синтезировать в больших объемах.
Исследования проводились при поддержке Минобрнауки и Российского Фонда фундаментальных исследований.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКавказРоссийский фонд фундаментальных исследованийКабардино-Балкарский государственный университетБетонСтроительствоРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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