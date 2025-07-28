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Попавшего под следствие настоятеля монастыря Шаолинь лишили сана - РИА Новости, 28.07.2025
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09:00 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/nastojatel-2031837032.html
Попавшего под следствие настоятеля монастыря Шаолинь лишили сана
Попавшего под следствие настоятеля монастыря Шаолинь лишили сана - РИА Новости, 28.07.2025
Попавшего под следствие настоятеля монастыря Шаолинь лишили сана
Настоятель всемирно известного Шаолиньского монастыря в Китае Ши Юнсинь, который подозревается в совершении хищений и многочисленных "неподобающих связях" с... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:00:00+03:00
2025-07-28T09:00:00+03:00
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ПЕКИН, 28 июл – РИА Новости. Настоятель всемирно известного Шаолиньского монастыря в Китае Ши Юнсинь, который подозревается в совершении хищений и многочисленных "неподобающих связях" с женщинами, был лишен сертификата о принятии обетов. Как следует из заявления, опубликованного в понедельник на официальном сайте Китайской буддийской ассоциации, согласно действующим правилам, ассоциация "соглашается аннулировать свидетельство о посвящении Ши Юнсиня". В заявлении отмечается, что ранее ассоциация получила прошение от своего провинциального отделения в провинции Хэнань, где располагается монастырь Шаолинь, об отзыве свидетельства о праве на буддийский пост у Ши Юнсиня. Двадцать седьмого июля в административном отделе монастыря опубликовали заявление, в котором сообщалось, что настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь подозревается в совершении преступлений, хищении средств и имущества монастыря, серьёзном нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей. В заявлении отмечалось, что в настоящее время Ши Юнсинь находится под следствием, которые проводят несколько ведомств. Это не первый раз, когда в отношении Ши Юнсиня проводится проверка. В 2015 году мужчина по имени Ши Чжэнъи, называвший себя послушником монастыря, опубликовал в сети ряд обвинений в отношении Ши Юнсиня. В частности, он утверждал, что настоятель якобы платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владеет коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присвоил себе средства монастыря. В 2017 году официальное следствие признало невиновным настоятеля, который обвинялся в коррупции и присвоении денежных средств монастыря, хотя и выявило у него наличие двойной регистрации под разными именами. Тогда следователи пришли к заключению, что Шаолиньскому монастырю необходимо улучшить систему внутреннего управления, а также работу финансового отдела. Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Всемирную известность храм приобрел с выходом на экраны в 1982 году фильма "Монастырь Шаолинь". В 2004 году была завершена реставрация обители, которая серьезно пострадала во время гражданской войны в Китае и во время китайской "культурной революции". Нынешнего настоятеля колыбели боевых искусств Поднебесной Ши Юнсиня многие осуждают за коммерциализацию монастыря - в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.
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китай, хэнань, в мире
Китай, Хэнань, В мире
Попавшего под следствие настоятеля монастыря Шаолинь лишили сана

Настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня лишили сана из-за скандала

© РИА Новости / POOL / Сергей Жуков | Перейти в медиабанкМонахи Шаолиня
Монахи Шаолиня - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / POOL / Сергей Жуков
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Монахи Шаолиня. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 июл – РИА Новости. Настоятель всемирно известного Шаолиньского монастыря в Китае Ши Юнсинь, который подозревается в совершении хищений и многочисленных "неподобающих связях" с женщинами, был лишен сертификата о принятии обетов.
Как следует из заявления, опубликованного в понедельник на официальном сайте Китайской буддийской ассоциации, согласно действующим правилам, ассоциация "соглашается аннулировать свидетельство о посвящении Ши Юнсиня".
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В заявлении отмечается, что ранее ассоциация получила прошение от своего провинциального отделения в провинции Хэнань, где располагается монастырь Шаолинь, об отзыве свидетельства о праве на буддийский пост у Ши Юнсиня.
Двадцать седьмого июля в административном отделе монастыря опубликовали заявление, в котором сообщалось, что настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь подозревается в совершении преступлений, хищении средств и имущества монастыря, серьёзном нарушении буддийских заповедей, длительном поддержании неподобающих отношений с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей.
В заявлении отмечалось, что в настоящее время Ши Юнсинь находится под следствием, которые проводят несколько ведомств.
Это не первый раз, когда в отношении Ши Юнсиня проводится проверка. В 2015 году мужчина по имени Ши Чжэнъи, называвший себя послушником монастыря, опубликовал в сети ряд обвинений в отношении Ши Юнсиня. В частности, он утверждал, что настоятель якобы платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владеет коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присвоил себе средства монастыря.
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В 2017 году официальное следствие признало невиновным настоятеля, который обвинялся в коррупции и присвоении денежных средств монастыря, хотя и выявило у него наличие двойной регистрации под разными именами. Тогда следователи пришли к заключению, что Шаолиньскому монастырю необходимо улучшить систему внутреннего управления, а также работу финансового отдела.
Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Всемирную известность храм приобрел с выходом на экраны в 1982 году фильма "Монастырь Шаолинь".
В 2004 году была завершена реставрация обители, которая серьезно пострадала во время гражданской войны в Китае и во время китайской "культурной революции". Нынешнего настоятеля колыбели боевых искусств Поднебесной Ши Юнсиня многие осуждают за коммерциализацию монастыря - в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.
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