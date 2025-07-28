https://ria.ru/20250728/nasa-2031831826.html

Глава "Роскосмоса" встретится с руководством НАСА в США

Глава "Роскосмоса" встретится с руководством НАСА в США - РИА Новости, 28.07.2025

Глава "Роскосмоса" встретится с руководством НАСА в США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что встретится и проведёт переговоры с руководством НАСА в США в ходе пуска Crew Dragon с российским космонавтом. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:13:00+03:00

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2025-07-28T08:13:00+03:00

сша

байконур (город)

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дмитрий баканов

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что встретится и проведёт переговоры с руководством НАСА в США в ходе пуска Crew Dragon с российским космонавтом. "У нас есть совместные проекты - Международная космическая станция, где российский сегмент, американский сегмент, у нас перекрёстные полеты. Это когда с Байконура "Союзом" мы запускаем двух наших космонавтов, последний раз это были Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совместно с (астронавтом НАСА - ред.) Джонатаном Кимом", - сказал Баканов в эфире телеканала РБК. "И потом с мыса Канаверал из Флориды на (ракете) Falcon и (корабле) Dragon запускаются два американских астронавта и наш российский космонавт. Мы как раз приглашены на этот запуск, и проведём ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между "Роскосмосом" и НАСА", - добавил он. Баканов не уточнил, о каком именно пуске идёт речь. Ближайший перекрёстный полет американского корабля запланирован на 31 июля. В его составе россиянин Олег Платонов.

https://ria.ru/20250717/kosmos-2029727528.html

сша

байконур (город)

канаверал

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сша, байконур (город), канаверал, дмитрий баканов, наса, роскосмос, рбк (медиагруппа)