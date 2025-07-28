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Задержанные на Кубани повредили релейные шкафы у станции Варениковская - РИА Новости, 28.07.2025
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09:59 28.07.2025 (обновлено: 10:19 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/mvd-2031845425.html
Задержанные на Кубани повредили релейные шкафы у станции Варениковская
Задержанные на Кубани повредили релейные шкафы у станции Варениковская - РИА Новости, 28.07.2025
Задержанные на Кубани повредили релейные шкафы у станции Варениковская
Задержанные на Кубани слегка повредили два релейных шкафа возле станции "Варениковская", злоумышленники арестованы, сообщает официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:59:00+03:00
2025-07-28T10:19:00+03:00
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Задержанные на Кубани слегка повредили два релейных шкафа возле станции "Варениковская", злоумышленники арестованы, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее ФСБ рассказала, что задержаны двое граждан РФ и уроженец Средней Азии, планировавшие поджоги объектов транспорта и связи в Краснодарском крае по заданию украинских спецслужб. По ее данным, фигуранты "предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа, обеспечивающего бесперебойную и безаварийную работу железнодорожного оборудования на участке пассажирских перевозок". Возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию."В дежурную часть Новороссийского ЛО МВД России на транспорте от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение, что возле станции "Варениковская" выявлены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов", - сказала ВолкБыли задержаны двое подозреваемых, выяснилось, что их ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести, отметили в МВД."Злоумышленники совершили противоправное деяние за денежное вознаграждение в криптовалюте, следуя указаниям в мессенджере зарубежного куратора... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.
https://ria.ru/20250725/agent-2031317471.html
https://ria.ru/20250727/krokus-2031689046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Показания подозреваемых в подготовке теракта на объектах транспорта в Краснодарском крае
В полиции сообщили, что задержанные на Кубани слегка повредили 2 релейных шкафа возле станции Варениковская. Инцидент не вызвал нарушений в графике движения составов. Злоумышленники арестованы.
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РИА Новости
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Задержанные на Кубани повредили релейные шкафы у станции Варениковская

Задержанные на Кубани повредили два релейных шкафа у станции Варениковская

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Задержанные на Кубани слегка повредили два релейных шкафа возле станции "Варениковская", злоумышленники арестованы, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее ФСБ рассказала, что задержаны двое граждан РФ и уроженец Средней Азии, планировавшие поджоги объектов транспорта и связи в Краснодарском крае по заданию украинских спецслужб. По ее данным, фигуранты "предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа, обеспечивающего бесперебойную и безаварийную работу железнодорожного оборудования на участке пассажирских перевозок". Возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию.
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"В дежурную часть Новороссийского ЛО МВД России на транспорте от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение, что возле станции "Варениковская" выявлены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов", - сказала Волк
Были задержаны двое подозреваемых, выяснилось, что их ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести, отметили в МВД.
"Злоумышленники совершили противоправное деяние за денежное вознаграждение в криптовалюте, следуя указаниям в мессенджере зарубежного куратора... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.
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