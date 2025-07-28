https://ria.ru/20250728/mvd-2031845425.html

Задержанные на Кубани повредили релейные шкафы у станции Варениковская

Задержанные на Кубани повредили релейные шкафы у станции Варениковская - РИА Новости, 28.07.2025

Задержанные на Кубани повредили релейные шкафы у станции Варениковская

Задержанные на Кубани слегка повредили два релейных шкафа возле станции "Варениковская", злоумышленники арестованы, сообщает официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:59:00+03:00

2025-07-28T09:59:00+03:00

2025-07-28T10:19:00+03:00

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Задержанные на Кубани слегка повредили два релейных шкафа возле станции "Варениковская", злоумышленники арестованы, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее ФСБ рассказала, что задержаны двое граждан РФ и уроженец Средней Азии, планировавшие поджоги объектов транспорта и связи в Краснодарском крае по заданию украинских спецслужб. По ее данным, фигуранты "предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа, обеспечивающего бесперебойную и безаварийную работу железнодорожного оборудования на участке пассажирских перевозок". Возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию."В дежурную часть Новороссийского ЛО МВД России на транспорте от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение, что возле станции "Варениковская" выявлены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов", - сказала ВолкБыли задержаны двое подозреваемых, выяснилось, что их ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести, отметили в МВД."Злоумышленники совершили противоправное деяние за денежное вознаграждение в криптовалюте, следуя указаниям в мессенджере зарубежного куратора... Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.

https://ria.ru/20250725/agent-2031317471.html

https://ria.ru/20250727/krokus-2031689046.html

краснодарский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания подозреваемых в подготовке теракта на объектах транспорта в Краснодарском крае В полиции сообщили, что задержанные на Кубани слегка повредили 2 релейных шкафа возле станции Варениковская. Инцидент не вызвал нарушений в графике движения составов. Злоумышленники арестованы. 2025-07-28T09:59 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край