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Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 28.07.2025
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16:37 28.07.2025 (обновлено: 16:41 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/most-2031981717.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 28.07.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя 1 час 15 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:37:00+03:00
2025-07-28T16:41:00+03:00
происшествия
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя 1 час 15 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 15.10 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250728/krym-2031969738.html
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происшествия, республика крым, крымский мост
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост
Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили, он был перекрыт более часа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост в Керчи
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост в Керчи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя 1 час 15 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 15.10 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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ПроисшествияРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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