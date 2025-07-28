https://ria.ru/20250728/most-2031981717.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 28.07.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя 1 час 15 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:37:00+03:00
2025-07-28T16:37:00+03:00
2025-07-28T16:41:00+03:00
происшествия
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя 1 час 15 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 15.10 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250728/krym-2031969738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, крымский мост
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили, он был перекрыт более часа