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В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения объездного моста
В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения объездного моста - РИА Новости, 28.07.2025
В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения объездного моста
Объездной мост автодороги между селом Селихино и городом Николаевск-на-Амуре Хабаровского края разрушен дождевым паводком, движение ограничено, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:47:00+03:00
2025-07-28T06:47:00+03:00
2025-07-28T06:47:00+03:00
происшествия
хабаровский край
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Объездной мост автодороги между селом Селихино и городом Николаевск-на-Амуре Хабаровского края разрушен дождевым паводком, движение ограничено, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. "В связи с разрушением объездного моста через реку Аксян с 7.15 (0.15 мск) 28 июля введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" на участке с 60-го по 105-й километр", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства транспорта. В субботу минтранс региона объявил, что участок с 60-го по 105-й километр дороги "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" закрыли для движения автобусов и грузовых транспортных средств. По данным министерства, специалисты устраняли последствия циклона, прошедшего в ночь с пятницы на субботу на участке от Селихино до Ягодного. К вечеру субботы там смонтировали водопропускные трубы, движение восстановили.
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происшествия, хабаровский край, николаевск-на-амуре
Происшествия, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре
В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения объездного моста
В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения от дождя объездного моста