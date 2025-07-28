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В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения объездного моста - РИА Новости, 28.07.2025
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06:47 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/most-2031827284.html
В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения объездного моста
В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения объездного моста - РИА Новости, 28.07.2025
В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения объездного моста
Объездной мост автодороги между селом Селихино и городом Николаевск-на-Амуре Хабаровского края разрушен дождевым паводком, движение ограничено, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T06:47:00+03:00
2025-07-28T06:47:00+03:00
происшествия
хабаровский край
николаевск-на-амуре
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Объездной мост автодороги между селом Селихино и городом Николаевск-на-Амуре Хабаровского края разрушен дождевым паводком, движение ограничено, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. "В связи с разрушением объездного моста через реку Аксян с 7.15 (0.15 мск) 28 июля введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" на участке с 60-го по 105-й километр", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства транспорта. В субботу минтранс региона объявил, что участок с 60-го по 105-й километр дороги "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" закрыли для движения автобусов и грузовых транспортных средств. По данным министерства, специалисты устраняли последствия циклона, прошедшего в ночь с пятницы на субботу на участке от Селихино до Ягодного. К вечеру субботы там смонтировали водопропускные трубы, движение восстановили.
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происшествия, хабаровский край, николаевск-на-амуре
Происшествия, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре
В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения объездного моста

В Хабаровском крае ввели ограничения из-за разрушения от дождя объездного моста

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкНиколаевск-на-Амуре
Николаевск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Объездной мост автодороги между селом Селихино и городом Николаевск-на-Амуре Хабаровского края разрушен дождевым паводком, движение ограничено, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
"В связи с разрушением объездного моста через реку Аксян с 7.15 (0.15 мск) 28 июля введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" на участке с 60-го по 105-й километр", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства транспорта.
В субботу минтранс региона объявил, что участок с 60-го по 105-й километр дороги "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" закрыли для движения автобусов и грузовых транспортных средств. По данным министерства, специалисты устраняли последствия циклона, прошедшего в ночь с пятницы на субботу на участке от Селихино до Ягодного. К вечеру субботы там смонтировали водопропускные трубы, движение восстановили.
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ПроисшествияХабаровский крайНиколаевск-на-Амуре
 
 
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