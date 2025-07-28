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Москвичей ждет 30-градусная жара
Москвичей ждет 30-градусная жара - РИА Новости, 28.07.2025
Москвичей ждет 30-градусная жара
Температура воздуха в Москве в понедельник повысится до плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, дождей не ожидается, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:27:00+03:00
2025-07-28T08:27:00+03:00
2025-07-28T08:27:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник повысится до плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, дождей не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице продолжит формировать периферия антициклона. В такой ситуации облаков над столицей по-прежнему мало, обойдется без дождей. Ничто не помешает солнечным лучам активно прогревать воздушные массы. Днем в столице плюс 28 - плюс 30, по области плюс 26 - плюс 32 градуса. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Оно будет в пределах нормы, показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250716/finlyandiya-2029501453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей ждет 30-градусная жара
Температура в Москве в понедельник повысится до 30 градусов