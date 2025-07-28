https://ria.ru/20250728/moskvichi-2031834250.html

Москвичей ждет 30-градусная жара

Москвичей ждет 30-градусная жара - РИА Новости, 28.07.2025

Москвичей ждет 30-градусная жара

Температура воздуха в Москве в понедельник повысится до плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, дождей не ожидается, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:27:00+03:00

2025-07-28T08:27:00+03:00

2025-07-28T08:27:00+03:00

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884619728_0:420:2894:2048_1920x0_80_0_0_3074a53ef01d7513bfb2a447a9c4cd94.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник повысится до плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, дождей не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице продолжит формировать периферия антициклона. В такой ситуации облаков над столицей по-прежнему мало, обойдется без дождей. Ничто не помешает солнечным лучам активно прогревать воздушные массы. Днем в столице плюс 28 - плюс 30, по области плюс 26 - плюс 32 градуса. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Оно будет в пределах нормы, показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250716/finlyandiya-2029501453.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода