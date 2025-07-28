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Москвичей ждет 30-градусная жара - РИА Новости, 28.07.2025
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08:27 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/moskvichi-2031834250.html
Москвичей ждет 30-градусная жара
Москвичей ждет 30-градусная жара - РИА Новости, 28.07.2025
Москвичей ждет 30-градусная жара
Температура воздуха в Москве в понедельник повысится до плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, дождей не ожидается, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:27:00+03:00
2025-07-28T08:27:00+03:00
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник повысится до плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, дождей не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице продолжит формировать периферия антициклона. В такой ситуации облаков над столицей по-прежнему мало, обойдется без дождей. Ничто не помешает солнечным лучам активно прогревать воздушные массы. Днем в столице плюс 28 - плюс 30, по области плюс 26 - плюс 32 градуса. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Оно будет в пределах нормы, показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей ждет 30-градусная жара

Температура в Москве в понедельник повысится до 30 градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник повысится до плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов, дождей не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погоду в столице продолжит формировать периферия антициклона. В такой ситуации облаков над столицей по-прежнему мало, обойдется без дождей. Ничто не помешает солнечным лучам активно прогревать воздушные массы. Днем в столице плюс 28 - плюс 30, по области плюс 26 - плюс 32 градуса. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
"Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Оно будет в пределах нормы, показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
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