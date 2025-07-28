https://ria.ru/20250728/moskva-2032035689.html

Супругу бизнесмена Тамирова этапировали из Москвы в Новосибирск

Супругу бизнесмена Тамирова этапировали из Москвы в Новосибирск - РИА Новости, 28.07.2025

Супругу бизнесмена Тамирова этапировали из Москвы в Новосибирск

Осужденную на четыре года за растрату денег первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова его гражданскую супругу Лилию Невскую... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T22:07:00+03:00

2025-07-28T22:07:00+03:00

2025-07-28T22:07:00+03:00

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спасские ворота

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МОСКВА, 29 июля – РИА Новости. Осужденную на четыре года за растрату денег первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова его гражданскую супругу Лилию Невскую этапировали в Новосибирск из московского СИЗО до рассмотрения апелляции, после которой приговор вступает в законную силу, рассказал РИА Новости ее адвокат Андрей Безрядов. "Лилию Невскую этапировали утром 12 июля из московского СИЗО №6 в Новосибирск, мы обжаловали приговор, она должна была дожидаться апелляции в СИЗО в Москве, чтобы у нее была возможность знакомиться со всеми материалами дела, в частности, с протоколами судебных заседаний, которые пока не получены. Я подал ходатайство о ее возврате в следственный изолятор №6, поскольку ее права были нарушены", - рассказал адвокат. В начале лета Гагаринский суд Москвы приговорил Невскую к четырем годам колонии за растрату 133 миллионов млн рублей, которые он перевел ей на счет. Защита обжаловала приговор. Гагаринский суд Москвы рассматривал сразу два дела, уголовное и гражданское, фигуранткой которых стала гражданская жена покойного первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота". Тамиров скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние восемь лет проживал с Невской. Свое имущество он завещал дочери Кристине Тамировой. Еще при жизни по указанию Тамирова на счет Невской было переведено 133 миллиона рублей. После смерти миллиардера вдова Тамирова вместе с дочерью пытались оспорить в гражданском процессе этот перевод, а деньги вернуть в наследственную массу, в суд был подан иск о признании сделки недействительной. Кроме того, дочь Тамирова обратилась в полицию. В заявлении она также как и в иске оспаривала законность перевода денег на счет Невской, утверждая, что отец перевел эти средства ей на хранение, а не в собственность. Было возбуждено уголовное дело о растрате. В Гагаринском суде Москвы Невская отвергла обвинение. Она заявила, что банковский перевод "получила в дар от Тамирова", и считала, что это ее деньги и никакого преступного замысла у нее не было, а на хранение их он ей не передавал. Сторона обвинения называла ее лишь доверенным лицом. В свою очередь защита указала в апелляционной жалобе (имеется в распоряжении РИА Новости), что накануне судьбоносного перевода Тамиров лично позвонил в банк и дал указание руководителю отделения зарезервировать 133 миллионов рублей для перевода на счет Невской, а также попросил подготовить пакет документов для открытия депозита на ее имя. Данные об этих разговорах в суде подтвердила свидетель-сотрудница банка. Она также указала, что Невская действовала по доверенности от Тамирова. Защита неоднократно просила предоставить записи телефонных разговоров, однако в удовлетворении ходатайства было отказано. Сама же фигурантка пояснила в суде, что покойный намеренно не включил ее в завещание чтобы избежать возможного конфликта с его официальной супругой и дочерью, которые узнали о существовании Невской после его смерти. Примечательно, что по гражданскому иску этот же суд в мае занял сторону Невской и отказался признавать сделку о переводе 133 миллионов рублей незаконной.

https://ria.ru/20250204/rassledovanie-1997224118.html

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