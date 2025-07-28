https://ria.ru/20250728/moskva-2032033218.html

Бесхозный предмет в ТЦ "Место встречи Звездный" не представлял угрозу

Бесхозный предмет в ТЦ "Место встречи Звездный" не представлял угрозу - РИА Новости, 28.07.2025

Бесхозный предмет в ТЦ "Место встречи Звездный" не представлял угрозу

Бесхозный предмет, из-за которого в понедельник вечером эвакуировали посетителей торгового центра "Место встречи Звездный" в Москве, не представляет угрозу,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T21:40:00+03:00

2025-07-28T21:40:00+03:00

2025-07-28T21:40:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бесхозный предмет, из-за которого в понедельник вечером эвакуировали посетителей торгового центра "Место встречи Звездный" в Москве, не представляет угрозу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "В торговом центре на проспекте Вернадского "Место встречи Звездный" был обнаружен бесхозный предмет, не представляющий угрозу",- сказали в ведомстве. В главке также подтвердили, что проводилась эвакуация посетителей. Как передает корреспондент РИА Новости, вечером в понедельник у станции метро "Проспект Вернадского" были также замечены машины МЧС и инженерно-саперного подразделения.

https://ria.ru/20250620/vsu-2024086798.html

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)