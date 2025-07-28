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Бесхозный предмет в ТЦ "Место встречи Звездный" не представлял угрозу - РИА Новости, 28.07.2025
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21:40 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/moskva-2032033218.html
Бесхозный предмет в ТЦ "Место встречи Звездный" не представлял угрозу
Бесхозный предмет в ТЦ "Место встречи Звездный" не представлял угрозу - РИА Новости, 28.07.2025
Бесхозный предмет в ТЦ "Место встречи Звездный" не представлял угрозу
Бесхозный предмет, из-за которого в понедельник вечером эвакуировали посетителей торгового центра "Место встречи Звездный" в Москве, не представляет угрозу,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:40:00+03:00
2025-07-28T21:40:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бесхозный предмет, из-за которого в понедельник вечером эвакуировали посетителей торгового центра "Место встречи Звездный" в Москве, не представляет угрозу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "В торговом центре на проспекте Вернадского "Место встречи Звездный" был обнаружен бесхозный предмет, не представляющий угрозу",- сказали в ведомстве. В главке также подтвердили, что проводилась эвакуация посетителей. Как передает корреспондент РИА Новости, вечером в понедельник у станции метро "Проспект Вернадского" были также замечены машины МЧС и инженерно-саперного подразделения.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Бесхозный предмет в ТЦ "Место встречи Звездный" не представлял угрозу

МВД: бесхозный предмет в ТЦ "Место встречи Звездный" не представлял угрозы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бесхозный предмет, из-за которого в понедельник вечером эвакуировали посетителей торгового центра "Место встречи Звездный" в Москве, не представляет угрозу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В торговом центре на проспекте Вернадского "Место встречи Звездный" был обнаружен бесхозный предмет, не представляющий угрозу",- сказали в ведомстве.
В главке также подтвердили, что проводилась эвакуация посетителей.
Как передает корреспондент РИА Новости, вечером в понедельник у станции метро "Проспект Вернадского" были также замечены машины МЧС и инженерно-саперного подразделения.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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