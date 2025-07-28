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В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру - РИА Новости, 28.07.2025
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Религия
 
13:22 28.07.2025 (обновлено: 17:34 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/moskva-2031917186.html
В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру
В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру - РИА Новости, 28.07.2025
В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:22:00+03:00
2025-07-28T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим патриарх отслужил литургию в Успенском соборе. На крестный ход из храма Христа Спасителя принесли мощи святого равноапостольного князя Владимира. У памятника на Боровицком холме состоялся праздничный молебен в честь Дня крещения Руси.&quot;Сила владимирова крещения подтверждается и тем, с какой злобой — есть такое слово &quot;остервенение&quot; — пытаются враги разрушить созданное им, князем Владимиром, духовное единство нашего народа. Иначе не было бы столь яростных ударов по церкви, стремления разорвать ткань нашей истории, подменить истину ложью, а братство народов Святой Руси — враждой, отчуждением и даже военными действиями&quot;, — сказал патриарх Кирилл в проповеди после молебна.Минули века, но выбор, сделанный князем Владимиром, остается актуальным почти для каждого последующего поколения, уверен предстоятель РПЦ.День крещения Руси отмечается 28 июля, в день ее крестителя, князя Владимира. Богослужение в этот день совершается по уставу великого праздника. С 2010 года это государственная памятная дата.
https://ria.ru/20250728/kreschenie-2031469131.html
https://ria.ru/20250712/religiya-2028764267.html
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Крестный ход с мощами святого князя Владимира в Москве
Крестный ход с мощами святого князя Владимира проходит в Москве, его возглавил патриарх Кирилл, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня отмечается День крещения Руси, уже по традиции следом за крестным ходом состоится молебен у памятника князю Владимиру.
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москва, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь
Религия, Москва, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь
В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру

Патриарх Кирилл возглавил крестный ход с мощами князя Владимира в Москве

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим патриарх отслужил литургию в Успенском соборе.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
День крещения Руси
Вчера, 01:55
На крестный ход из храма Христа Спасителя принесли мощи святого равноапостольного князя Владимира. У памятника на Боровицком холме состоялся праздничный молебен в честь Дня крещения Руси.
«

"Сила владимирова крещения подтверждается и тем, с какой злобой — есть такое слово "остервенение" — пытаются враги разрушить созданное им, князем Владимиром, духовное единство нашего народа. Иначе не было бы столь яростных ударов по церкви, стремления разорвать ткань нашей истории, подменить истину ложью, а братство народов Святой Руси — враждой, отчуждением и даже военными действиями", — сказал патриарх Кирилл в проповеди после молебна.

Минули века, но выбор, сделанный князем Владимиром, остается актуальным почти для каждого последующего поколения, уверен предстоятель РПЦ.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день ее крестителя, князя Владимира. Богослужение в этот день совершается по уставу великого праздника. С 2010 года это государственная памятная дата.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком
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