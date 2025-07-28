https://ria.ru/20250728/moskva-2031917186.html

В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру

В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру - РИА Новости, 28.07.2025

В Москве прошел крестный ход к памятнику князю Владимиру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:22:00+03:00

2025-07-28T13:22:00+03:00

2025-07-28T17:34:00+03:00

религия

москва

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031900262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_59c83452d5d0dd0868f8213b1832999c.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим патриарх отслужил литургию в Успенском соборе. На крестный ход из храма Христа Спасителя принесли мощи святого равноапостольного князя Владимира. У памятника на Боровицком холме состоялся праздничный молебен в честь Дня крещения Руси."Сила владимирова крещения подтверждается и тем, с какой злобой — есть такое слово "остервенение" — пытаются враги разрушить созданное им, князем Владимиром, духовное единство нашего народа. Иначе не было бы столь яростных ударов по церкви, стремления разорвать ткань нашей истории, подменить истину ложью, а братство народов Святой Руси — враждой, отчуждением и даже военными действиями", — сказал патриарх Кирилл в проповеди после молебна.Минули века, но выбор, сделанный князем Владимиром, остается актуальным почти для каждого последующего поколения, уверен предстоятель РПЦ.День крещения Руси отмечается 28 июля, в день ее крестителя, князя Владимира. Богослужение в этот день совершается по уставу великого праздника. С 2010 года это государственная памятная дата.

https://ria.ru/20250728/kreschenie-2031469131.html

https://ria.ru/20250712/religiya-2028764267.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крестный ход с мощами святого князя Владимира в Москве Крестный ход с мощами святого князя Владимира проходит в Москве, его возглавил патриарх Кирилл, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня отмечается День крещения Руси, уже по традиции следом за крестным ходом состоится молебен у памятника князю Владимиру. 2025-07-28T13:22 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь