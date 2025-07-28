https://ria.ru/20250728/moskva-2031865311.html
В Москве почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку
В Москве почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку - РИА Новости, 28.07.2025
В Москве почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку
Почти 3 тысячи жен и детей участников СВО прошли профессиональную переподготовку в Москве с 2023 года, больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:28:00+03:00
2025-07-28T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи жен и детей участников СВО прошли профессиональную переподготовку в Москве с 2023 года, больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Москва оказывает участникам специальной военной операции и членам их семей комплексную помощь по различным направлениям. Одно из ключевых - профессиональное развитие и содействие в трудоустройстве. Каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от личной истории, опыта и запроса... Профессиональная переподготовка востребована и среди жен, и детей бойцов. С 2023 года ее прошли почти 3 тысячи человек. Больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились", - написал Собянин. Он отметил, что москвичам-участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях экономики: промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие. Наиболее популярны курсы операторов станков с программным управлением, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов. "Бойцы, которые пока находятся на лечении и проходят реабилитацию в клиническом центре "Вороновское", могут восстановить и развить навыки вождения на индивидуальных занятиях с инструктором и на автотренажерах. Запущена программа подготовки инструкторов по вождению из числа участников СВО с ампутацией", - уточнил мэр. Собянин добавил, что дополнительно с июня 2025 года в "Вороновском" проводятся тренинги и онлайн-обучение по финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, развитию цифровых компетенций и коммуникативных навыков, использованию искусственного интеллекта. Обучение на базе госпиталя прошли уже больше 650 бойцов. Для них провели свыше 3 тысяч занятий.
https://ria.ru/20250727/yakutiya-2031683348.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
В Москве почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку
Собянин: почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Почти 3 тысячи жен и детей участников СВО прошли профессиональную переподготовку в Москве с 2023 года, больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале
.
"Москва оказывает участникам специальной военной операции и членам их семей комплексную помощь по различным направлениям. Одно из ключевых - профессиональное развитие и содействие в трудоустройстве. Каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от личной истории, опыта и запроса... Профессиональная переподготовка востребована и среди жен, и детей бойцов. С 2023 года ее прошли почти 3 тысячи человек. Больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились", - написал Собянин
.
Он отметил, что москвичам-участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях экономики: промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие. Наиболее популярны курсы операторов станков с программным управлением, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов.
"Бойцы, которые пока находятся на лечении и проходят реабилитацию в клиническом центре "Вороновское", могут восстановить и развить навыки вождения на индивидуальных занятиях с инструктором и на автотренажерах. Запущена программа подготовки инструкторов по вождению из числа участников СВО с ампутацией", - уточнил мэр.
Собянин добавил, что дополнительно с июня 2025 года в "Вороновском" проводятся тренинги и онлайн-обучение по финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, развитию цифровых компетенций и коммуникативных навыков, использованию искусственного интеллекта. Обучение на базе госпиталя прошли уже больше 650 бойцов. Для них провели свыше 3 тысяч занятий.