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В Москве почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку - РИА Новости, 28.07.2025
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11:28 28.07.2025 (обновлено: 11:29 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/moskva-2031865311.html
В Москве почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку
В Москве почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку - РИА Новости, 28.07.2025
В Москве почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку
Почти 3 тысячи жен и детей участников СВО прошли профессиональную переподготовку в Москве с 2023 года, больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились,... РИА Новости, 28.07.2025
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2025-07-28T11:29:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи жен и детей участников СВО прошли профессиональную переподготовку в Москве с 2023 года, больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Москва оказывает участникам специальной военной операции и членам их семей комплексную помощь по различным направлениям. Одно из ключевых - профессиональное развитие и содействие в трудоустройстве. Каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от личной истории, опыта и запроса... Профессиональная переподготовка востребована и среди жен, и детей бойцов. С 2023 года ее прошли почти 3 тысячи человек. Больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились", - написал Собянин. Он отметил, что москвичам-участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях экономики: промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие. Наиболее популярны курсы операторов станков с программным управлением, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов. "Бойцы, которые пока находятся на лечении и проходят реабилитацию в клиническом центре "Вороновское", могут восстановить и развить навыки вождения на индивидуальных занятиях с инструктором и на автотренажерах. Запущена программа подготовки инструкторов по вождению из числа участников СВО с ампутацией", - уточнил мэр. Собянин добавил, что дополнительно с июня 2025 года в "Вороновском" проводятся тренинги и онлайн-обучение по финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, развитию цифровых компетенций и коммуникативных навыков, использованию искусственного интеллекта. Обучение на базе госпиталя прошли уже больше 650 бойцов. Для них провели свыше 3 тысяч занятий.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
В Москве почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку

Собянин: почти три тысячи жен и детей участников СВО прошли переподготовку

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи жен и детей участников СВО прошли профессиональную переподготовку в Москве с 2023 года, больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Москва оказывает участникам специальной военной операции и членам их семей комплексную помощь по различным направлениям. Одно из ключевых - профессиональное развитие и содействие в трудоустройстве. Каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от личной истории, опыта и запроса... Профессиональная переподготовка востребована и среди жен, и детей бойцов. С 2023 года ее прошли почти 3 тысячи человек. Больше 75% выпускников уже успешно трудоустроились", - написал Собянин.
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Он отметил, что москвичам-участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях экономики: промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие. Наиболее популярны курсы операторов станков с программным управлением, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов.
"Бойцы, которые пока находятся на лечении и проходят реабилитацию в клиническом центре "Вороновское", могут восстановить и развить навыки вождения на индивидуальных занятиях с инструктором и на автотренажерах. Запущена программа подготовки инструкторов по вождению из числа участников СВО с ампутацией", - уточнил мэр.
Собянин добавил, что дополнительно с июня 2025 года в "Вороновском" проводятся тренинги и онлайн-обучение по финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, развитию цифровых компетенций и коммуникативных навыков, использованию искусственного интеллекта. Обучение на базе госпиталя прошли уже больше 650 бойцов. Для них провели свыше 3 тысяч занятий.
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