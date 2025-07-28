https://ria.ru/20250728/moshenniki-2031817234.html

Мошенники могут прикидываться верующими, чтобы завладеть деньгами

Мошенники могут прикидываться верующими, чтобы завладеть деньгами - РИА Новости, 28.07.2025

Мошенники могут прикидываться верующими, чтобы завладеть деньгами

Мошенники могут прикидываться глубоко верующими, чтобы завладеть деньгами и имуществом доверчивых одиноких пожилых людей, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T02:26:00+03:00

2025-07-28T02:26:00+03:00

2025-07-28T02:26:00+03:00

михаил иванов

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мошенники могут прикидываться глубоко верующими, чтобы завладеть деньгами и имуществом доверчивых одиноких пожилых людей, сообщил РИА Новости председатель общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов. "Ситуация, когда под видом благочестивого человека, якобы ищущего спутницу жизни, в дом проникает мошенник, к сожалению, не редкость. Эти люди умело играют на одиночестве и доверчивости пожилых, особенно одиноких женщин. Они используют религиозную риторику, чтобы быстро завоевать доверие, а затем начинают контролировать финансы и жилье своей жертвы", - предупредил Иванов. В качестве примера общественник привел случай, в котором злоумышленник представился "искренне верующим" и почти навязал жертве себя в мужья, заселился в квартиру и попытался снять деньги с карты женщины. Средства удалось вернуть благодаря бдительности родственников, добавил председатель "России Православной". "Мошенники часто действуют по схожей схеме: ищут одиноких пенсионеров, втираются в доверие, а затем либо получают доступ к банковским картам под предлогом самостоятельно сходить в магазин и крадут с карт деньги, либо под предлогом добрых намерений вымогают деньги, либо пытаются оформить на себя жилье, чтобы якобы снять с жертвы лишние расходы", - сказал Иванов. Общественник обратил внимание, что злоумышленники могут рассказать жертве историю про якобы сборы для нуждающихся. Председатель "России Православной" отметил, что находящиеся под психологическим давлением пострадавшие могут отказываться от помощи родных. "Если ваш близкий внезапно сообщает о новом "возлюбленном", который появился в его жизни стремительно и настаивает на браке или совместном проживании, - это повод насторожиться. Важно мягко, но настойчиво выяснить детали, проверить документы этого человека, а при необходимости - обратиться в правоохранительные органы", - посоветовал Иванов. Общественник также напомнил, что посторонним не следует передавать доступ к банковским картам, подписывать документы без консультации с правозащитником, а также быстро съезжаться в новым "возлюбленным". Кроме того, председатель "России Православной" предложил усилить просветительскую работу среди пожилых людей и создать специальные горячие линии.

https://ria.ru/20250727/mvd-2031720096.html

https://ria.ru/20250727/moshenniki-2031681598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил иванов