https://ria.ru/20250728/moor-2031971199.html

Моор: Белоруссия - стратегический партнер Тюменской области

Моор: Белоруссия - стратегический партнер Тюменской области - РИА Новости, 28.07.2025

Моор: Белоруссия - стратегический партнер Тюменской области

Белоруссия является стратегическим и долгосрочным партнером Тюменской области, заявил глава российского региона Александр Моор в ходе рабочего визита в столицу... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:00:00+03:00

2025-07-28T16:00:00+03:00

2025-07-28T16:01:00+03:00

тюменская область

белоруссия

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 28 июл - РИА Новости. Белоруссия является стратегическим и долгосрочным партнером Тюменской области, заявил глава российского региона Александр Моор в ходе рабочего визита в столицу Белоруссии город Минск. "Беларусь – наш стратегический партнёр. Именно с этой республикой заключено наибольшее количество соглашений: два на уровне региона и восемь – между муниципалитетами… С 2019 года товарооборот между Тюменской областью и Республикой Беларусь вырос более чем в 20 раз. Беларусь заняла второе место среди внешнеэкономических партнёров региона, уступив только Китаю", - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале, особо подчеркнув, что такое партнерство имеет долгосрочный характер. Моор сообщил, что в Минск из Тюменской области прибыла большая делегация. В рамках визита прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. На ней речь шла об усилении деловых и гуманитарных связей между регионом и республикой, обсуждалось, какие форматы взаимодействия сторон работают наиболее эффективно. После встречи губернатор посетил монумент Победы в Минске, где возложил цветы и почтил память павших бойцов в Великую Отечественную войну, 80-летие Победы в которой празднуется в 2025 году.

https://ria.ru/20250722/moor-2030594136.html

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белоруссия, тюменская область, александр моор