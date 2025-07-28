https://ria.ru/20250728/moor-2031971199.html
Моор: Белоруссия - стратегический партнер Тюменской области
Моор: Белоруссия - стратегический партнер Тюменской области - РИА Новости, 28.07.2025
Моор: Белоруссия - стратегический партнер Тюменской области
Белоруссия является стратегическим и долгосрочным партнером Тюменской области, заявил глава российского региона Александр Моор в ходе рабочего визита в столицу... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:00:00+03:00
2025-07-28T16:00:00+03:00
2025-07-28T16:01:00+03:00
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тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 28 июл - РИА Новости. Белоруссия является стратегическим и долгосрочным партнером Тюменской области, заявил глава российского региона Александр Моор в ходе рабочего визита в столицу Белоруссии город Минск. "Беларусь – наш стратегический партнёр. Именно с этой республикой заключено наибольшее количество соглашений: два на уровне региона и восемь – между муниципалитетами… С 2019 года товарооборот между Тюменской областью и Республикой Беларусь вырос более чем в 20 раз. Беларусь заняла второе место среди внешнеэкономических партнёров региона, уступив только Китаю", - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале, особо подчеркнув, что такое партнерство имеет долгосрочный характер. Моор сообщил, что в Минск из Тюменской области прибыла большая делегация. В рамках визита прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. На ней речь шла об усилении деловых и гуманитарных связей между регионом и республикой, обсуждалось, какие форматы взаимодействия сторон работают наиболее эффективно. После встречи губернатор посетил монумент Победы в Минске, где возложил цветы и почтил память павших бойцов в Великую Отечественную войну, 80-летие Победы в которой празднуется в 2025 году.
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белоруссия, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Белоруссия, Тюменская область, Александр Моор
Моор: Белоруссия - стратегический партнер Тюменской области
Губернатор Моор: Белоруссия - стратегический партнер Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 28 июл - РИА Новости. Белоруссия является стратегическим и долгосрочным партнером Тюменской области, заявил глава российского региона Александр Моор в ходе рабочего визита в столицу Белоруссии город Минск.
"Беларусь – наш стратегический партнёр. Именно с этой республикой заключено наибольшее количество соглашений: два на уровне региона и восемь – между муниципалитетами… С 2019 года товарооборот между Тюменской областью и Республикой Беларусь вырос более чем в 20 раз. Беларусь заняла второе место среди внешнеэкономических партнёров региона, уступив только Китаю", - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале, особо подчеркнув, что такое партнерство имеет долгосрочный характер.
Моор сообщил, что в Минск из Тюменской области прибыла большая делегация. В рамках визита прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. На ней речь шла об усилении деловых и гуманитарных связей между регионом и республикой, обсуждалось, какие форматы взаимодействия сторон работают наиболее эффективно. После встречи губернатор посетил монумент Победы в Минске, где возложил цветы и почтил память павших бойцов в Великую Отечественную войну, 80-летие Победы в которой празднуется в 2025 году.