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Администрация молдавского района Каушаны просит ввести режим ЧП

Администрация молдавского района Каушаны просит ввести режим ЧП - РИА Новости, 28.07.2025

Администрация молдавского района Каушаны просит ввести режим ЧП

Администрация района Каушаны просит власти Молдавии ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства, сообщила пресс-служба ассоциации "Сила... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T22:26:00+03:00

2025-07-28T22:26:00+03:00

2025-07-28T22:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Администрация района Каушаны просит власти Молдавии ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства, сообщила пресс-служба ассоциации "Сила фермеров". Ранее, 18 июля, администрация района Штефан-Водэ на юге Молдавии обращалась к правительству и парламенту с просьбой ввести ЧП в области сельского хозяйства. "Другой район на заседании районного совета практически единогласно обратился к правительству и парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в сельском хозяйстве и объявить район агроклиматически неблагополучной территорией. Наряду со Штефан-Водэ сельскохозяйственная катастрофа наблюдается и в Каушанском районе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Силы фермеров" в соцсети Facebook *. Представители ассоциации отметили, что тяжелая ситуация наблюдается уже четвертый год подряд. "Это - беспрецедентный показатель в истории сельского хозяйства Молдавии. Количество осадков в этом районе было на 60–70% ниже многолетней нормы, а экстремальные температуры еще больше ухудшили положение сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении ассоциации фермеров. Ранее фермеры из разных районов Молдавии неоднократно проводили протесты в центре Кишинева. Аграрии требовали утвердить законопроект о помощи хозяйствам, пострадавшим от засухи, продлить до конца 2025 года лицензии на импорт зерновых, вернуть акцизы за 2024 год и выплатить задолженности по субсидиям. Партия социалистов на прошлой неделе также провела акцию протеста у здания министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Организаторы заявили, что они возмущены систематическим разрушением аграрного сектора в результате политики, проводимой правящей партией ПДС. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса, особо пострадала область сельского хозяйства. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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