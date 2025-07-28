https://ria.ru/20250728/moldaviya-2032019368.html

В Госдуме назвали ситуацию с АНО "Евразия" в Молдавии политическим заказом

В Госдуме назвали ситуацию с АНО "Евразия" в Молдавии политическим заказом - РИА Новости, 28.07.2025

В Госдуме назвали ситуацию с АНО "Евразия" в Молдавии политическим заказом

Спецслужбы Молдавии бросились выполнять заказ о признании АНО "Евразия" экстремистами по указке президента республики Майи Санду, заявила РИА Новости депутат... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T19:40:00+03:00

2025-07-28T19:40:00+03:00

2025-07-28T19:40:00+03:00

молдавия

евразия

майя санду

госдума рф

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спецслужбы Молдавии бросились выполнять заказ о признании АНО "Евразия" экстремистами по указке президента республики Майи Санду, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета Автономной неправительственной организации (АНО) "Евразия" Алена Аршинова. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии подала гражданский иск против неправительственной организации "Евразия". ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии. "Спецслужбы Молдовы в лице СИБ по указке прозападной партии PAS и Санду бросились выполнять политический заказ — признать АНО "Евразия" экстремистской. Общаться, дружить, помогать — теперь в Молдове преступление", - сказала Аршинова. Она отметила, что в образовательных и культурных проектах "Евразии" приняли участие десятки тысяч молодых ребят, учителей, врачей, блогеров, журналистов. Им, по словам политика, нравится обмениваться опытом с представителями других стран, узнавать новое, дружить и вместе строить общий дом - континент Евразия. "Попытки Санду разрушить нашу дружбу не приведут к результату, потому что молдавский народ знает, что именно "Евразия" оказала помощь фермерам и делает выплаты пенсионерам Молдовы, не оставляя их в сложный момент, именно "Евразия" сохраняет историческую память и не дает переписать историю и отстаивает традиционные ценности, которые важны для жителей Молдовы", - добавила депутат. Аршинова считает, что Санду теряет власть и в панике превращает Молдову в зону политических репрессий. "В то время как народ нищает, она поднимает цены на газ, электричество и продукты, обирает пенсионеров штрафами, уничтожает сельское хозяйство и распродает земли и национальную критическую инфраструктуру Молдовы. Это террор власти по отношению к своим же жителям в законодательной упаковке", - подытожила она.

https://ria.ru/20250625/zaderzhanie-2025353519.html

https://ria.ru/20250728/slutskiy-2032007607.html

молдавия

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, евразия, майя санду, госдума рф, евросоюз