https://ria.ru/20250728/moldaviya-2032019368.html
В Госдуме назвали ситуацию с АНО "Евразия" в Молдавии политическим заказом
В Госдуме назвали ситуацию с АНО "Евразия" в Молдавии политическим заказом - РИА Новости, 28.07.2025
В Госдуме назвали ситуацию с АНО "Евразия" в Молдавии политическим заказом
Спецслужбы Молдавии бросились выполнять заказ о признании АНО "Евразия" экстремистами по указке президента республики Майи Санду, заявила РИА Новости депутат... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:40:00+03:00
2025-07-28T19:40:00+03:00
2025-07-28T19:40:00+03:00
молдавия
евразия
майя санду
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спецслужбы Молдавии бросились выполнять заказ о признании АНО "Евразия" экстремистами по указке президента республики Майи Санду, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета Автономной неправительственной организации (АНО) "Евразия" Алена Аршинова. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии подала гражданский иск против неправительственной организации "Евразия". ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии. "Спецслужбы Молдовы в лице СИБ по указке прозападной партии PAS и Санду бросились выполнять политический заказ — признать АНО "Евразия" экстремистской. Общаться, дружить, помогать — теперь в Молдове преступление", - сказала Аршинова. Она отметила, что в образовательных и культурных проектах "Евразии" приняли участие десятки тысяч молодых ребят, учителей, врачей, блогеров, журналистов. Им, по словам политика, нравится обмениваться опытом с представителями других стран, узнавать новое, дружить и вместе строить общий дом - континент Евразия. "Попытки Санду разрушить нашу дружбу не приведут к результату, потому что молдавский народ знает, что именно "Евразия" оказала помощь фермерам и делает выплаты пенсионерам Молдовы, не оставляя их в сложный момент, именно "Евразия" сохраняет историческую память и не дает переписать историю и отстаивает традиционные ценности, которые важны для жителей Молдовы", - добавила депутат. Аршинова считает, что Санду теряет власть и в панике превращает Молдову в зону политических репрессий. "В то время как народ нищает, она поднимает цены на газ, электричество и продукты, обирает пенсионеров штрафами, уничтожает сельское хозяйство и распродает земли и национальную критическую инфраструктуру Молдовы. Это террор власти по отношению к своим же жителям в законодательной упаковке", - подытожила она.
https://ria.ru/20250625/zaderzhanie-2025353519.html
https://ria.ru/20250728/slutskiy-2032007607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, евразия, майя санду, госдума рф, евросоюз
Молдавия, Евразия, Майя Санду, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме назвали ситуацию с АНО "Евразия" в Молдавии политическим заказом
Аршинова: спецслужбы Молдавии выполняют заказ по АНО "Евразия" по указке Санду
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Спецслужбы Молдавии бросились выполнять заказ о признании АНО "Евразия" экстремистами по указке президента республики Майи Санду, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета Автономной неправительственной организации (АНО) "Евразия" Алена Аршинова.
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии
подала гражданский иск против неправительственной организации "Евразия". ЕС
внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии.
«
"Спецслужбы Молдовы в лице СИБ по указке прозападной партии PAS и Санду
бросились выполнять политический заказ — признать АНО "Евразия" экстремистской. Общаться, дружить, помогать — теперь в Молдове преступление", - сказала Аршинова.
Она отметила, что в образовательных и культурных проектах "Евразии" приняли участие десятки тысяч молодых ребят, учителей, врачей, блогеров, журналистов. Им, по словам политика, нравится обмениваться опытом с представителями других стран, узнавать новое, дружить и вместе строить общий дом - континент Евразия
.
"Попытки Санду разрушить нашу дружбу не приведут к результату, потому что молдавский народ знает, что именно "Евразия" оказала помощь фермерам и делает выплаты пенсионерам Молдовы, не оставляя их в сложный момент, именно "Евразия" сохраняет историческую память и не дает переписать историю и отстаивает традиционные ценности, которые важны для жителей Молдовы", - добавила депутат.
Аршинова считает, что Санду теряет власть и в панике превращает Молдову в зону политических репрессий.
"В то время как народ нищает, она поднимает цены на газ, электричество и продукты, обирает пенсионеров штрафами, уничтожает сельское хозяйство и распродает земли и национальную критическую инфраструктуру Молдовы. Это террор власти по отношению к своим же жителям в законодательной упаковке", - подытожила она.