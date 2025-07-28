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Партия социалистов Молдавии вступит в избирательный блок

Партия социалистов Молдавии вступит в избирательный блок - РИА Новости, 28.07.2025

Партия социалистов Молдавии вступит в избирательный блок

Партия социалистов Молдавии приняла решение о вступлении в избирательный блок для участия в парламентских выборах, рассчитывая, что это поможет смене власти в... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:42:00+03:00

2025-07-28T18:42:00+03:00

2025-07-28T18:42:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии приняла решение о вступлении в избирательный блок для участия в парламентских выборах, рассчитывая, что это поможет смене власти в республике, заявили в пресс-службе политсилы. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит, однако 29 июля представители блока подадут документы для регистрации в ЦИК. "Сегодня состоялось заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова, на котором было принято решение об участии формирования в предстоящих парламентских выборах в составе избирательного блока. В основе этого решения были следующие причины: консолидация левых сил во избежание фрагментации электората; увеличение шансов на отстранение от власти партии "Действие и солидарность", продемонстрировавшей некомпетентность и незаинтересованность в реальных нуждах граждан", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250728/uzroza-2031950506.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, василий тарлев, игорь додон, владимир воронин, sputnik молдова, московский комсомолец