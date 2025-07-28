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Власти Молдавии кормят народ позорными манипуляциями, заявил экс-премьер - РИА Новости, 28.07.2025
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11:40 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/moldaviya-2031869847.html
Власти Молдавии кормят народ позорными манипуляциями, заявил экс-премьер
Власти Молдавии кормят народ позорными манипуляциями, заявил экс-премьер - РИА Новости, 28.07.2025
Власти Молдавии кормят народ позорными манипуляциями, заявил экс-премьер
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил власти республики в манипуляции статистическими... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:40:00+03:00
2025-07-28T11:40:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил власти республики в манипуляции статистическими данными о росте промышленности, назвав это позором. По прогнозам Всемирного банка, экономика Молдавии в 2025 году вырастет всего на 0,9% из-за энергетических шоков и снижения покупательной способности населения. В последние годы промышленность республики демонстрировала отрицательную динамику: в 2023 году индекс промышленного производства сократился на 3,6% после 5% снижения в 2022 году. "В мае власти Молдавии отчитались о 12,4% росте обрабатывающей промышленности по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Представители правящей партии PAS ("Действие и солидарность", ПДС – ред.) представили эти данные как признак восстановления экономики. Однако за первые пять месяцев года промышленность выросла только на 1,3%, а совокупно остается ниже уровня прошлого года. Это данные Национального бюро статистики. Власти кормят народ позорными манипуляциями", - отметил политик в своем Telegram-канале. Филат подчеркнул, что промышленное производство Молдавии остается ниже уровня прошлого года " на 12-месячной основе с падением общего промышленного производства на 0,7% год к году". По его словам, в правительственных заявлениях не упоминаются ключевые отрасли, находящиеся в глубоком кризисе. "Пищевая промышленность - в минусе, деревообработка - в падении, автомобильная отрасль (под этим подразумеваются предприятия по сборке и производству комплектующих – ред.) - практически исчезла", — добавил Филат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html
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в мире, молдавия, владимир филат, всемирный банк
В мире, Молдавия, Владимир Филат, Всемирный банк
Власти Молдавии кормят народ позорными манипуляциями, заявил экс-премьер

Филат обвинил власти Молдавии в манипуляции данными о росте промышленности

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил власти республики в манипуляции статистическими данными о росте промышленности, назвав это позором.
По прогнозам Всемирного банка, экономика Молдавии в 2025 году вырастет всего на 0,9% из-за энергетических шоков и снижения покупательной способности населения. В последние годы промышленность республики демонстрировала отрицательную динамику: в 2023 году индекс промышленного производства сократился на 3,6% после 5% снижения в 2022 году.
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"В мае власти Молдавии отчитались о 12,4% росте обрабатывающей промышленности по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Представители правящей партии PAS ("Действие и солидарность", ПДС – ред.) представили эти данные как признак восстановления экономики. Однако за первые пять месяцев года промышленность выросла только на 1,3%, а совокупно остается ниже уровня прошлого года. Это данные Национального бюро статистики. Власти кормят народ позорными манипуляциями", - отметил политик в своем Telegram-канале.
Филат подчеркнул, что промышленное производство Молдавии остается ниже уровня прошлого года " на 12-месячной основе с падением общего промышленного производства на 0,7% год к году". По его словам, в правительственных заявлениях не упоминаются ключевые отрасли, находящиеся в глубоком кризисе. "Пищевая промышленность - в минусе, деревообработка - в падении, автомобильная отрасль (под этим подразумеваются предприятия по сборке и производству комплектующих – ред.) - практически исчезла", — добавил Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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