https://ria.ru/20250728/moldaviya-2031869847.html

Власти Молдавии кормят народ позорными манипуляциями, заявил экс-премьер

Власти Молдавии кормят народ позорными манипуляциями, заявил экс-премьер - РИА Новости, 28.07.2025

Власти Молдавии кормят народ позорными манипуляциями, заявил экс-премьер

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил власти республики в манипуляции статистическими... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:40:00+03:00

2025-07-28T11:40:00+03:00

2025-07-28T11:40:00+03:00

в мире

молдавия

владимир филат

всемирный банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил власти республики в манипуляции статистическими данными о росте промышленности, назвав это позором. По прогнозам Всемирного банка, экономика Молдавии в 2025 году вырастет всего на 0,9% из-за энергетических шоков и снижения покупательной способности населения. В последние годы промышленность республики демонстрировала отрицательную динамику: в 2023 году индекс промышленного производства сократился на 3,6% после 5% снижения в 2022 году. "В мае власти Молдавии отчитались о 12,4% росте обрабатывающей промышленности по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Представители правящей партии PAS ("Действие и солидарность", ПДС – ред.) представили эти данные как признак восстановления экономики. Однако за первые пять месяцев года промышленность выросла только на 1,3%, а совокупно остается ниже уровня прошлого года. Это данные Национального бюро статистики. Власти кормят народ позорными манипуляциями", - отметил политик в своем Telegram-канале. Филат подчеркнул, что промышленное производство Молдавии остается ниже уровня прошлого года " на 12-месячной основе с падением общего промышленного производства на 0,7% год к году". По его словам, в правительственных заявлениях не упоминаются ключевые отрасли, находящиеся в глубоком кризисе. "Пищевая промышленность - в минусе, деревообработка - в падении, автомобильная отрасль (под этим подразумеваются предприятия по сборке и производству комплектующих – ред.) - практически исчезла", — добавил Филат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031801027.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, владимир филат, всемирный банк