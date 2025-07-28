https://ria.ru/20250728/mishustin-2031931288.html

Мишустин встретился с губернатором Омской области

Мишустин встретился с губернатором Омской области - РИА Новости, 28.07.2025

Мишустин встретился с губернатором Омской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Омске с губернатором Омской области Виталием Хоценко. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:00:00+03:00

2025-07-28T14:00:00+03:00

2025-07-28T14:45:00+03:00

политика

омск

россия

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михаил мишустин

виталий хоценко

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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Омске с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава российского правительства прилетел в Омск в понедельник. В ходе рабочей поездки Мишустин посетил обновленное здание Госпиталя для ветеранов и Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского.

https://ria.ru/20250728/mishustin-2031928343.html

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Варвара Скокшина

политика, омск, россия, омская область, михаил мишустин, виталий хоценко