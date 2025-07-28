https://ria.ru/20250728/mishustin-2031931288.html
Мишустин встретился с губернатором Омской области
Мишустин встретился с губернатором Омской области - РИА Новости, 28.07.2025
Мишустин встретился с губернатором Омской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Омске с губернатором Омской области Виталием Хоценко. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:00:00+03:00
2025-07-28T14:00:00+03:00
2025-07-28T14:45:00+03:00
политика
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Омске с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава российского правительства прилетел в Омск в понедельник. В ходе рабочей поездки Мишустин посетил обновленное здание Госпиталя для ветеранов и Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского.
https://ria.ru/20250728/mishustin-2031928343.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, омск, россия, омская область, михаил мишустин, виталий хоценко
Политика, Омск, Россия, Омская область, Михаил Мишустин, Виталий Хоценко
Мишустин встретился с губернатором Омской области
Мишустин во время поездки в Омск встретился к губернатором Хоценко