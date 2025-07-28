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Мишустин встретился с губернатором Омской области - РИА Новости, 28.07.2025
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14:00 28.07.2025 (обновлено: 14:45 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/mishustin-2031931288.html
Мишустин встретился с губернатором Омской области
Мишустин встретился с губернатором Омской области - РИА Новости, 28.07.2025
Мишустин встретился с губернатором Омской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Омске с губернатором Омской области Виталием Хоценко. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:00:00+03:00
2025-07-28T14:45:00+03:00
политика
омск
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омская область
михаил мишустин
виталий хоценко
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Омске с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава российского правительства прилетел в Омск в понедельник. В ходе рабочей поездки Мишустин посетил обновленное здание Госпиталя для ветеранов и Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского.
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политика, омск, россия, омская область, михаил мишустин, виталий хоценко
Политика, Омск, Россия, Омская область, Михаил Мишустин, Виталий Хоценко
Мишустин встретился с губернатором Омской области

Мишустин во время поездки в Омск встретился к губернатором Хоценко

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Омске с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Глава российского правительства прилетел в Омск в понедельник. В ходе рабочей поездки Мишустин посетил обновленное здание Госпиталя для ветеранов и Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации
Вчера, 13:54
 
ПолитикаОмскРоссияОмская областьМихаил МишустинВиталий Хоценко
 
 
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