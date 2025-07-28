https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986676.html
"Аэрофлот" обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс
"Аэрофлот" обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс
Авиакомпания "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации, произошедшей вследствие хакерских атак на компанию,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:58:00+03:00
2025-07-28T16:58:00+03:00
2025-07-28T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации, произошедшей вследствие хакерских атак на компанию, передает Минтранс РФ слова замминистра транспорта Владимира Потешкина."Аэрофлот" и "Шереметьево" обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации", - подчеркнул Потешкин.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".В Минтрансе РФ сообщали, что авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для нормализации ситуации с отмененными рейсами авиакомпании "Аэрофлот" на фоне хакерских атак.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929971.html
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россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество
Россия, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Общество
"Аэрофлот" обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс
Минтранс: "Аэрофлот" и Шереметьево обладают ресурсами для нормализации ситуации