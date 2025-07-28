https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986676.html

"Аэрофлот" обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс

"Аэрофлот" обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс - РИА Новости, 28.07.2025

"Аэрофлот" обладает ресурсами для нормализации ситуации, заявил Минтранс

Авиакомпания "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации, произошедшей вследствие хакерских атак на компанию,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:58:00+03:00

2025-07-28T16:58:00+03:00

2025-07-28T17:19:00+03:00

россия

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации, произошедшей вследствие хакерских атак на компанию, передает Минтранс РФ слова замминистра транспорта Владимира Потешкина."Аэрофлот" и "Шереметьево" обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации", - подчеркнул Потешкин.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 54 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".В Минтрансе РФ сообщали, что авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для нормализации ситуации с отмененными рейсами авиакомпании "Аэрофлот" на фоне хакерских атак.

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество