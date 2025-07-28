https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986379.html
Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"
Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота" - РИА Новости, 28.07.2025
Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"
Авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для нормализации ситуации с отмененными рейсами авиакомпании "Аэрофлот" на фоне хакерских атак, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:54:00+03:00
2025-07-28T16:54:00+03:00
2025-07-28T17:06:00+03:00
хакерская атака на "аэрофлот"
аэрофлот
россия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для нормализации ситуации с отмененными рейсами авиакомпании "Аэрофлот" на фоне хакерских атак, сообщили в Минтрансе РФ."Для нормализации ситуации с авиарейсами компании "Аэрофлот" принимаются дополнительные меры", - сообщили в Минтрансе.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейсов.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031972643.html
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хакерская атака на "аэрофлот", аэрофлот, россия, шереметьево (аэропорт)
Хакерская атака на "Аэрофлот", Аэрофлот, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"
Минтранс: для разрешения ситуации с рейсами "Аэрофлота" предпринимаются меры