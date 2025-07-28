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Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота" - РИА Новости, 28.07.2025
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16:54 28.07.2025 (обновлено: 17:06 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986379.html
Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"
Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота" - РИА Новости, 28.07.2025
Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"
Авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для нормализации ситуации с отмененными рейсами авиакомпании "Аэрофлот" на фоне хакерских атак, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:54:00+03:00
2025-07-28T17:06:00+03:00
хакерская атака на "аэрофлот"
аэрофлот
россия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для нормализации ситуации с отмененными рейсами авиакомпании "Аэрофлот" на фоне хакерских атак, сообщили в Минтрансе РФ."Для нормализации ситуации с авиарейсами компании "Аэрофлот" принимаются дополнительные меры", - сообщили в Минтрансе.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейсов.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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хакерская атака на "аэрофлот", аэрофлот, россия, шереметьево (аэропорт)
Хакерская атака на "Аэрофлот", Аэрофлот, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Минтранс рассказал о мерах по нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"

Минтранс: для разрешения ситуации с рейсами "Аэрофлота" предпринимаются меры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для нормализации ситуации с отмененными рейсами авиакомпании "Аэрофлот" на фоне хакерских атак, сообщили в Минтрансе РФ.
"Для нормализации ситуации с авиарейсами компании "Аэрофлот" принимаются дополнительные меры", - сообщили в Минтрансе.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейсов.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Вчера, 16:10
 
Хакерская атака на "Аэрофлот"АэрофлотРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
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