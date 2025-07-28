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"Росатом" подписал меморандум о сотрудничестве с Минэнерго Нигера
"Росатом" подписал меморандум о сотрудничестве с Минэнерго Нигера - РИА Новости, 28.07.2025
"Росатом" подписал меморандум о сотрудничестве с Минэнерго Нигера
"Росатом" и Министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:52:00+03:00
2025-07-28T21:52:00+03:00
2025-07-28T22:05:00+03:00
нигер
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сергей цивилев
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Росатом" и Министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщило Минэнерго РФ по итогам официального визита министра энергетики Сергея Цивилева в Нигер."В присутствии Сергея Цивилева и министра шахт Республики Нигер Усмана Абраши был подписан меморандум о взаимопонимании между ГК "Росатом" и Министерством энергетики Республики Нигер о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий", - говорится в сообщении.Цивилев отметил, что задача России не просто участвовать в добыче урана, а создать целую систему по развитию в Нигере мирного атома."Это и строительство электрогенерации, чтобы она была доступна для каждого жителя страны, и сотрудничество в области атомной медицины. Также мы договорились о совместной подготовке специалистов в этой области", - приводятся в сообщении слова российского министра.
https://ria.ru/20250724/rosatom-2031173050.html
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нигер, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), сергей цивилев, в мире
Нигер, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сергей Цивилев, В мире
"Росатом" подписал меморандум о сотрудничестве с Минэнерго Нигера
Минэнерго: "Росатом" подписал меморандум о сотрудничестве с Нигером