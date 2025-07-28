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Бизнес получил более 11 млрд рублей микрозаймов через платформу МСП.РФ

Бизнес получил более 11 млрд рублей микрозаймов через платформу МСП.РФ - РИА Новости, 28.07.2025

Бизнес получил более 11 млрд рублей микрозаймов через платформу МСП.РФ

Более 4 тысяч предпринимателей из 77 регионов России получили более 11,3 миллиарда рублей от государственных микрофинансовых организаций через Цифровую... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:17:00+03:00

2025-07-28T11:17:00+03:00

2025-07-28T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 4 тысяч предпринимателей из 77 регионов России получили более 11,3 миллиарда рублей от государственных микрофинансовых организаций через Цифровую платформу МСП.РФ с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Отмечается, что это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя процентная ставка по выданным через МСП.РФ микрозаймам составила 8,9%. "Привлечение микрофинансирования в ГМФО позволяет МСП не только оперативно пополнить оборотные средства, но и использовать его на инвестиционные цели. По итогам первого полугодия 2025 года более 30% от всех выданных микрозаймов были взяты именно на реализацию инвестпроектов. Помимо традиционных для микрофинансового рынка отраслей торговли и услуг, в число отраслей-лидеров по использованию сервиса микрофинансирования в этом году вошло производство –19% предпринимателей из этой сферы получили необходимые средства от ГМФО через МСП.РФ. В среднем ежедневно через нашу платформу поступает около 70 заявок на получение микрозаймов и заключается договоров на сумму порядка 85 млн рублей", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Средний размер микрозайма в настоящий момент составляет 2,6 миллиона рублей, а средний срок кредитования – 2,5 года. Самые низкие средние процентные ставки по выданным через МСП.РФ микрозаймам в 2025 году у ГМФО Новгородской (2,9 %), Калужской (3,0%), Смоленской (3,5 %) и Курганской областей (3,6%), а также Краснодарского края (4,0%). Лидерами среди регионов по объему микрокредитования через онлайн-сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на МСП.РФ стали Краснодарский край (1,31 миллиарда рублей), Ростовская область (0,8 миллиарда рублей), Удмуртская Республика (0,74 миллиарда рублей), Республика Крым (0,62 миллиарда рублей), Иркутская область (0,53 миллиарда рублей) и Республика Татарстан (0,53 миллиарда рублей). При этом, например, в Краснодарском Крае и Республике Крым 100% микрозаймов предоставляются ГМФО через МСП.РФ. "Перевод в "цифру" процесса получения микрозаймов ГМФО значительно повысил доступ предпринимателей к микрофинансированию. Мы видим востребованность этого инструмента среди МСП и расширяем его возможности, привлекая к этому региональные гарантийные организации. Уже более 100 предпринимателей получили возможность при недостаточности собственного залога получить финансирование от ГМФО на общую сумму 338 миллионов рублей под поручительство РГО в режиме "одного окна". При этом уже появились "лучшие региональные практики": ГМФО Иркутской области, например, снижает ставку по микрозаймам на 0,2% при наличии поручительства РГО", – отметил Исаевич. В пресс-службе напомнили, что Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич