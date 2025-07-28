Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемому в нападении в Мичигане предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/michigan-2031815772.html
Подозреваемому в нападении в Мичигане предъявили обвинение в терроризме
Подозреваемому в нападении в Мичигане предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 28.07.2025
Подозреваемому в нападении в Мичигане предъявили обвинение в терроризме
Подозреваемому в нападении с ножом в магазине Walmart в штате Мичиган будут предъявлены обвинения в терроризме и нападении с целью совершения убийства, заявил... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T01:26:00+03:00
2025-07-28T01:26:00+03:00
происшествия
мичиган
walmart
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101000/90/1010009042_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ce3fac2d3b9d251187247ca1b2f842c7.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Подозреваемому в нападении с ножом в магазине Walmart в штате Мичиган будут предъявлены обвинения в терроризме и нападении с целью совершения убийства, заявил шериф округа Гранд-Траверс Майкл Ши. "Запрошенные обвинения будут следующими: один пункт по статье "терроризм", 11 пунктов по статье "нападение с целью совершения убийства", - сказал Ши журналистам. По информации шерифа, подозреваемый опознан как 42-летний Брэдфорд Джеймс Гилле из города Афтон, штат Мичиган. Сейчас он находится в следственной тюрьме округа Гранд-Траверс, где он останется до предъявления официального обвинения. В субботу полиция штата Мичиган сообщила, что несколько человек были ранены в ходе нападения в магазине Walmart в Траверс-Сити и что подозреваемый был задержан. Позднее больница Munson Medical Center сообщила, что в ходе нападения пострадали 11 человек.
https://ria.ru/20250727/michigan-2031681225.html
мичиган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101000/90/1010009042_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_86e72ed4abd119de22155992e0002611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мичиган, walmart
Происшествия, Мичиган, Walmart
Подозреваемому в нападении в Мичигане предъявили обвинение в терроризме

Подозреваемого в нападении на Wallmart в Мичигане обвинили в терроризме

© Fotolia / mario beauregardОфицер полиции США
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Подозреваемому в нападении с ножом в магазине Walmart в штате Мичиган будут предъявлены обвинения в терроризме и нападении с целью совершения убийства, заявил шериф округа Гранд-Траверс Майкл Ши.
"Запрошенные обвинения будут следующими: один пункт по статье "терроризм", 11 пунктов по статье "нападение с целью совершения убийства", - сказал Ши журналистам.
По информации шерифа, подозреваемый опознан как 42-летний Брэдфорд Джеймс Гилле из города Афтон, штат Мичиган. Сейчас он находится в следственной тюрьме округа Гранд-Траверс, где он останется до предъявления официального обвинения.
В субботу полиция штата Мичиган сообщила, что несколько человек были ранены в ходе нападения в магазине Walmart в Траверс-Сити и что подозреваемый был задержан. Позднее больница Munson Medical Center сообщила, что в ходе нападения пострадали 11 человек.
Обстановка у магазина Walmart, где произошло нападение с ножом в штате Мичиган. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В штате Мичиган несколько человек получили ножевые ранения
Вчера, 01:54
 
ПроисшествияМичиганWalmart
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала