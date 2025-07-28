https://ria.ru/20250728/michigan-2031815772.html

Подозреваемому в нападении в Мичигане предъявили обвинение в терроризме

Подозреваемому в нападении в Мичигане предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 28.07.2025

Подозреваемому в нападении в Мичигане предъявили обвинение в терроризме

Подозреваемому в нападении с ножом в магазине Walmart в штате Мичиган будут предъявлены обвинения в терроризме и нападении с целью совершения убийства, заявил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T01:26:00+03:00

2025-07-28T01:26:00+03:00

2025-07-28T01:26:00+03:00

происшествия

мичиган

walmart

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Подозреваемому в нападении с ножом в магазине Walmart в штате Мичиган будут предъявлены обвинения в терроризме и нападении с целью совершения убийства, заявил шериф округа Гранд-Траверс Майкл Ши. "Запрошенные обвинения будут следующими: один пункт по статье "терроризм", 11 пунктов по статье "нападение с целью совершения убийства", - сказал Ши журналистам. По информации шерифа, подозреваемый опознан как 42-летний Брэдфорд Джеймс Гилле из города Афтон, штат Мичиган. Сейчас он находится в следственной тюрьме округа Гранд-Траверс, где он останется до предъявления официального обвинения. В субботу полиция штата Мичиган сообщила, что несколько человек были ранены в ходе нападения в магазине Walmart в Траверс-Сити и что подозреваемый был задержан. Позднее больница Munson Medical Center сообщила, что в ходе нападения пострадали 11 человек.

https://ria.ru/20250727/michigan-2031681225.html

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происшествия, мичиган, walmart