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В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко - РИА Новости, 28.07.2025
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10:11 28.07.2025 (обновлено: 10:36 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/mesto-2031847983.html
В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко
В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко - РИА Новости, 28.07.2025
В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко
В медицинские вузы России в ходе текущей приемной кампании уже поступило 275 тысяч заявлений, отмечается повышенный интерес абитуриентов к педиатрической... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:11:00+03:00
2025-07-28T10:36:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
омский государственный медицинский университет
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В медицинские вузы России в ходе текущей приемной кампании уже поступило 275 тысяч заявлений, отмечается повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Число мест в российских вузах в этом году увеличилось на три тысячи, это на 10% больше по сравнению с прошлым годом, отметил министр в ходе посещения Омского государственного медицинского университета. "Хочу сказать, что интерес к медицинским вузам колоссальный, в этом году не исключение, даже по многим более высокий конкурс. 275 тысяч заявлений уже подано на бюджетные места, включая в том числе и целевые места, кампания продолжается. Хорошо в этом году идет зачисление именно на целевые места, студенты приходят. Особенностью этой компании этого года является повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности", - сказал министр журналистам. Он уточнил, что практически все вузы отмечают заинтересованность именно профессией врач-педиатр. Также среди абитуриентов популярны лечебное дело, и стоматология. "Поэтому в этом году мы отмечаем хорошее внимание и интерес к нашей специальности сегодня", - добавил министр.Как сообщали пресс-службе кабмина РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник посетит Омск с рабочей поездкой, в мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
https://ria.ru/20250727/rak-2031682997.html
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общество, россия, михаил мурашко, омский государственный медицинский университет
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Омский государственный медицинский университет
В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко

Мурашко: в медицинские вузы поступило 275 тысяч заявлений на бюджетные места

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Девушка проходит мимо баннера приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В медицинские вузы России в ходе текущей приемной кампании уже поступило 275 тысяч заявлений, отмечается повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Число мест в российских вузах в этом году увеличилось на три тысячи, это на 10% больше по сравнению с прошлым годом, отметил министр в ходе посещения Омского государственного медицинского университета.
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"Хочу сказать, что интерес к медицинским вузам колоссальный, в этом году не исключение, даже по многим более высокий конкурс. 275 тысяч заявлений уже подано на бюджетные места, включая в том числе и целевые места, кампания продолжается. Хорошо в этом году идет зачисление именно на целевые места, студенты приходят. Особенностью этой компании этого года является повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности", - сказал министр журналистам.
Он уточнил, что практически все вузы отмечают заинтересованность именно профессией врач-педиатр. Также среди абитуриентов популярны лечебное дело, и стоматология.
"Поэтому в этом году мы отмечаем хорошее внимание и интерес к нашей специальности сегодня", - добавил министр.
Как сообщали пресс-службе кабмина РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник посетит Омск с рабочей поездкой, в мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоОмский государственный медицинский университет
 
 
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