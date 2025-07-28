https://ria.ru/20250728/mesto-2031847983.html
В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко
В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко - РИА Новости, 28.07.2025
В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко
В медицинские вузы России в ходе текущей приемной кампании уже поступило 275 тысяч заявлений, отмечается повышенный интерес абитуриентов к педиатрической... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:11:00+03:00
2025-07-28T10:11:00+03:00
2025-07-28T10:36:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
омский государственный медицинский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881116334_0:187:2975:1860_1920x0_80_0_0_81c89ffbc07159916ce155db71711cea.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В медицинские вузы России в ходе текущей приемной кампании уже поступило 275 тысяч заявлений, отмечается повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Число мест в российских вузах в этом году увеличилось на три тысячи, это на 10% больше по сравнению с прошлым годом, отметил министр в ходе посещения Омского государственного медицинского университета. "Хочу сказать, что интерес к медицинским вузам колоссальный, в этом году не исключение, даже по многим более высокий конкурс. 275 тысяч заявлений уже подано на бюджетные места, включая в том числе и целевые места, кампания продолжается. Хорошо в этом году идет зачисление именно на целевые места, студенты приходят. Особенностью этой компании этого года является повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности", - сказал министр журналистам. Он уточнил, что практически все вузы отмечают заинтересованность именно профессией врач-педиатр. Также среди абитуриентов популярны лечебное дело, и стоматология. "Поэтому в этом году мы отмечаем хорошее внимание и интерес к нашей специальности сегодня", - добавил министр.Как сообщали пресс-службе кабмина РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник посетит Омск с рабочей поездкой, в мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
https://ria.ru/20250727/rak-2031682997.html
https://ria.ru/20250727/ekzamen-2031708491.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881116334_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_113dd8ec384d00080075856a45953e85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, омский государственный медицинский университет
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Омский государственный медицинский университет
В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко
Мурашко: в медицинские вузы поступило 275 тысяч заявлений на бюджетные места
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В медицинские вузы России в ходе текущей приемной кампании уже поступило 275 тысяч заявлений, отмечается повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Число мест в российских вузах в этом году увеличилось на три тысячи, это на 10% больше по сравнению с прошлым годом, отметил министр в ходе посещения Омского государственного медицинского университета
.
"Хочу сказать, что интерес к медицинским вузам колоссальный, в этом году не исключение, даже по многим более высокий конкурс. 275 тысяч заявлений уже подано на бюджетные места, включая в том числе и целевые места, кампания продолжается. Хорошо в этом году идет зачисление именно на целевые места, студенты приходят. Особенностью этой компании этого года является повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности", - сказал министр журналистам.
Он уточнил, что практически все вузы отмечают заинтересованность именно профессией врач-педиатр. Также среди абитуриентов популярны лечебное дело, и стоматология.
"Поэтому в этом году мы отмечаем хорошее внимание и интерес к нашей специальности сегодня", - добавил министр.
Как сообщали пресс-службе кабмина РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник посетит Омск с рабочей поездкой, в мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.