https://ria.ru/20250728/megafon-2031869309.html

В Свердловской области зафиксировали проблемы с интернетом

В Свердловской области зафиксировали проблемы с интернетом - РИА Новости, 28.07.2025

В Свердловской области зафиксировали проблемы с интернетом

На текущий момент могут наблюдаться сложности в работе интернета в Свердловской области, но они возникли по не зависящим от "Мегафона" причинам, сеть работает... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:38:00+03:00

2025-07-28T11:38:00+03:00

2025-07-28T11:52:00+03:00

свердловская область

мегафон

т2

ростелеком

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На текущий момент могут наблюдаться сложности в работе интернета в Свердловской области, но они возникли по не зависящим от "Мегафона" причинам, сеть работает штатно, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник россияне, в том числе жители Свердловской области, стали жаловаться на работу интернета в регионе, следует из данных Downdetector."Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по не зависящим от нас причинам", - рассказали в компании, комментируя работу интернета в Свердловской области.В "Билайне" сообщили агентству, что сеть оператора работает штатно. В "Ростелекоме" и Т2 не ответили на запрос.РИА Новости также направило запросы МТС и Роскомнадзору.

https://ria.ru/20250728/internet-2031829108.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

свердловская область, мегафон, т2, ростелеком, происшествия