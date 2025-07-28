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В Свердловской области зафиксировали проблемы с интернетом - РИА Новости, 28.07.2025
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11:38 28.07.2025 (обновлено: 11:52 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/megafon-2031869309.html
В Свердловской области зафиксировали проблемы с интернетом
В Свердловской области зафиксировали проблемы с интернетом - РИА Новости, 28.07.2025
В Свердловской области зафиксировали проблемы с интернетом
На текущий момент могут наблюдаться сложности в работе интернета в Свердловской области, но они возникли по не зависящим от "Мегафона" причинам, сеть работает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:38:00+03:00
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свердловская область
мегафон
т2
ростелеком
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На текущий момент могут наблюдаться сложности в работе интернета в Свердловской области, но они возникли по не зависящим от "Мегафона" причинам, сеть работает штатно, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в понедельник россияне, в том числе жители Свердловской области, стали жаловаться на работу интернета в регионе, следует из данных Downdetector."Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по не зависящим от нас причинам", - рассказали в компании, комментируя работу интернета в Свердловской области.В "Билайне" сообщили агентству, что сеть оператора работает штатно. В "Ростелекоме" и Т2 не ответили на запрос.РИА Новости также направило запросы МТС и Роскомнадзору.
https://ria.ru/20250728/internet-2031829108.html
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РИА Новости
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свердловская область, мегафон, т2, ростелеком, происшествия
Свердловская область, Мегафон, Т2, Ростелеком, Происшествия
В Свердловской области зафиксировали проблемы с интернетом

"Мегафон" предупредил о сложностях в работе интернета в Свердловской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном в офисе компании "Мегафон"
Девушка со смартфоном в офисе компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушка со смартфоном в офисе компании "Мегафон". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На текущий момент могут наблюдаться сложности в работе интернета в Свердловской области, но они возникли по не зависящим от "Мегафона" причинам, сеть работает штатно, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник россияне, в том числе жители Свердловской области, стали жаловаться на работу интернета в регионе, следует из данных Downdetector.
«
"Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по не зависящим от нас причинам", - рассказали в компании, комментируя работу интернета в Свердловской области.
В "Билайне" сообщили агентству, что сеть оператора работает штатно. В "Ростелекоме" и Т2 не ответили на запрос.
РИА Новости также направило запросы МТС и Роскомнадзору.
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Свердловская областьМегафонТ2РостелекомПроисшествия
 
 
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