https://ria.ru/20250728/lukashenko-2031879713.html

Лукашенко попросил Тюменскую область оценить перспективы нефтедобычи

Лукашенко попросил Тюменскую область оценить перспективы нефтедобычи - РИА Новости, 28.07.2025

Лукашенко попросил Тюменскую область оценить перспективы нефтедобычи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет попросить Тюменскую область о независимой экспертной оценке перспектив нефтедобычи в республике. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:54:00+03:00

2025-07-28T11:54:00+03:00

2025-07-28T11:54:00+03:00

экономика

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александр лукашенко

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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет попросить Тюменскую область о независимой экспертной оценке перспектив нефтедобычи в республике. "Мы недавно обсуждали вопросы добычи нефти в Беларуси. Ясно, что и правительство, и "Белоруснефть", и специалисты наши заточены на одну компанию – "Белоруснефть" и они докладывают в одном направлении. Мне хотелось бы получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Беларуси", - заявил Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Тюменской области России Александром Моором. Он пояснил, что не может поверить, что добывая куда-то больше 8 миллионов тонн в год советских времена, сегодня добыча "скатилась до двух" и в республике просто теперь нет возможностей для добычи большего объема углеводородного сырья. "Но нужны специалисты, которые бы мне могли сказать, "да, есть" или "нет, нет". Хотелось бы, если это возможно, пару таких человек, которые могли бы что-то подсказать, посоветовать, как нам работать дальше. Это для меня нужно, не для нашей компании. Они якобы все знают и понимают... Но нам нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться. Стоит ли нам вкладывать деньги в новую разведку или старое как-то бурить", - продолжил белорусский президент. Он добавил, что в то же время у Белоруссии уже накопился хороший опыт в добыче нефти, освоены современные технологии. "Мы научились немалому, и по горизонтальному бурению, и с вами делимся этими навыками. Но тем не менее. Вот такая к вам просьба, если это будет возможно", - подчеркнул Лукашенко. "Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии и за рубежом, работает в том числе в нефтяной сфере в России. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая. В 2024 году компания добыла 1,938 миллиона тонн нефти. При этом добычу нефти в Белоруссии планируется нарастить до 2,3 миллиона тонн к 2030 году. Лукашенко на совещании 22 июля поставил перед белорусскими нефтяниками напряженные задачи, потребовав наращивать разведку и освоение новых месторождений. По его словам, "надо не раскачиваться, а бурить и бурить, но бурить с умом и с внедрением новых технологий".

https://ria.ru/20250727/belorussija-2031750491.html

https://ria.ru/20250728/lukashenko-2031862864.html

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экономика, белоруссия, тюменская область, россия, александр лукашенко, александр моор, белоруснефть