https://ria.ru/20250728/lavrov-2031950847.html

Лавров озвучил условия для завершения конфликта на Украине

Лавров озвучил условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров озвучил условия для завершения конфликта на Украине

Условия России по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:59:00+03:00

2025-07-28T14:59:00+03:00

2025-07-28T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Условия России по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий, заявил глава МИД Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО, она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам", — отметил дипломат.Помимо этого, Лавров добавил, что Киев должен согласиться с территориальными условиями Москвы, закрепленными в Конституции России."И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, — это абсолютно безальтернативное требование", — сказал он.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031890248.html

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