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Лавров озвучил условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 28.07.2025 (обновлено: 15:00 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031950847.html
Лавров озвучил условия для завершения конфликта на Украине
Лавров озвучил условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров озвучил условия для завершения конфликта на Украине
Условия России по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:59:00+03:00
2025-07-28T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
республика крым
сергей лавров
владимир путин
нато
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Условия России по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий, заявил глава МИД Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО, она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам", — отметил дипломат.Помимо этого, Лавров добавил, что Киев должен согласиться с территориальными условиями Москвы, закрепленными в Конституции России."И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, — это абсолютно безальтернативное требование", — сказал он.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html
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в мире, россия, украина, республика крым, сергей лавров, владимир путин, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, ООН
Лавров озвучил условия для завершения конфликта на Украине

Лавров: условия России подразумевают Украину вне НАТО и признание территорий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме Территория смыслов - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Условия России по урегулированию конфликта на Украине предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий, заявил глава МИД Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО, она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам", — отметил дипломат.
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Вчера, 12:52
Помимо этого, Лавров добавил, что Киев должен согласиться с территориальными условиями Москвы, закрепленными в Конституции России.
"И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, — это абсолютно безальтернативное требование", — сказал он.
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В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОООН
 
 
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