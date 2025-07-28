https://ria.ru/20250728/lavrov-2031938694.html

Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области

Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области

Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области от украинских формирований. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:27:00+03:00

2025-07-28T14:27:00+03:00

2025-07-28T14:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

кндр (северная корея)

курская область

сергей лавров

валерий герасимов

владимир путин

оон

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области от украинских формирований. "У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников. Ближайшие союзники на Западе – конечно же, Республика Беларусь, на востоке - Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов", - сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Как ранее подчеркивал министр, участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения РФ и КНДР характеризуются как "непобедимое братство". В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.

https://ria.ru/20250712/kndr-2028715576.html

https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html

россия

кндр (северная корея)

курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кндр (северная корея), курская область, сергей лавров, валерий герасимов, владимир путин, оон, корейская народная армия