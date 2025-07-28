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Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031938694.html
Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области
Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области
Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области от украинских формирований. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:27:00+03:00
2025-07-28T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
кндр (северная корея)
курская область
сергей лавров
валерий герасимов
владимир путин
оон
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области от украинских формирований. "У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников. Ближайшие союзники на Западе – конечно же, Республика Беларусь, на востоке - Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов", - сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Как ранее подчеркивал министр, участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения РФ и КНДР характеризуются как "непобедимое братство". В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
https://ria.ru/20250712/kndr-2028715576.html
https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html
россия
кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), курская область, сергей лавров, валерий герасимов, владимир путин, оон, корейская народная армия
Специальная военная операция на Украине, Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Сергей Лавров, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ООН, Корейская народная армия
Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области

Лавров высоко оценил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил вклад военных из КНДР в освобождение Курской области от украинских формирований.
«
"У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников. Ближайшие союзники на Западе – конечно же, Республика Беларусь, на востоке - Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов", - сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета
12 июля, 05:12
Как ранее подчеркивал министр, участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения РФ и КНДР характеризуются как "непобедимое братство".
В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области
26 апреля, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКНДР (Северная Корея)Курская областьСергей ЛавровВалерий ГерасимовВладимир ПутинООНКорейская народная армия
 
 
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