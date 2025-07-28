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Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке - РИА Новости, 28.07.2025
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13:26 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031918532.html
Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке
Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке: что скоро выйдет покурить, решив, что она кокетничает. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:26:00+03:00
2025-07-28T13:26:00+03:00
россия
казань
сергей лавров
владимир путин
брикс
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке: что скоро выйдет покурить, решив, что она кокетничает. "Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить", - сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Так глава МИД РФ ответил на вопрос, что он сказал на саммите БРИКС в Казани, когда ему случайно наступили на ногу. Ранее в соцсетях распространились кадры с саммита БРИКС, на которых Лавров сидит позади президента России Владимира Путина. В какой-то момент перед ним проходит женщина, которая, по мнению интернет-пользователей, наступила министру на ногу - он оторвался от записей, посмотрел ей вслед и сказал несколько слов. В оригинале видео высказывание Лаврова не слышно, однако в соцсетях начали выяснять, что именно сказал Лавров, пытаясь прочесть его речь по губам.
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html
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россия, казань, сергей лавров, владимир путин, брикс
Россия, Казань, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке

Лавров сказал наступившей ему на ногу девушке, что скоро выйдет покурить

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке: что скоро выйдет покурить, решив, что она кокетничает.
"Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить", - сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Так глава МИД РФ ответил на вопрос, что он сказал на саммите БРИКС в Казани, когда ему случайно наступили на ногу.
Ранее в соцсетях распространились кадры с саммита БРИКС, на которых Лавров сидит позади президента России Владимира Путина. В какой-то момент перед ним проходит женщина, которая, по мнению интернет-пользователей, наступила министру на ногу - он оторвался от записей, посмотрел ей вслед и сказал несколько слов. В оригинале видео высказывание Лаврова не слышно, однако в соцсетях начали выяснять, что именно сказал Лавров, пытаясь прочесть его речь по губам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится
Вчера, 12:52
 
РоссияКазаньСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКС
 
 
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