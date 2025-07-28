https://ria.ru/20250728/lavrov-2031918532.html

Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке

Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке: что скоро выйдет покурить, решив, что она кокетничает. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:26:00+03:00

2025-07-28T13:26:00+03:00

2025-07-28T13:26:00+03:00

россия

казань

сергей лавров

владимир путин

брикс

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке: что скоро выйдет покурить, решив, что она кокетничает. "Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить", - сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Так глава МИД РФ ответил на вопрос, что он сказал на саммите БРИКС в Казани, когда ему случайно наступили на ногу. Ранее в соцсетях распространились кадры с саммита БРИКС, на которых Лавров сидит позади президента России Владимира Путина. В какой-то момент перед ним проходит женщина, которая, по мнению интернет-пользователей, наступила министру на ногу - он оторвался от записей, посмотрел ей вслед и сказал несколько слов. В оригинале видео высказывание Лаврова не слышно, однако в соцсетях начали выяснять, что именно сказал Лавров, пытаясь прочесть его речь по губам.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html

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россия, казань, сергей лавров, владимир путин, брикс