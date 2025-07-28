https://ria.ru/20250728/lavrov-2031910281.html
Лавров рассказал, куда мог бы поступить помимо МГИМО
Лавров рассказал, куда мог бы поступить помимо МГИМО - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров рассказал, куда мог бы поступить помимо МГИМО
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем классном руководителе и о том, куда бы мог поступить помимо МГИМО. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:10:00+03:00
2025-07-28T13:10:00+03:00
2025-07-28T13:10:00+03:00
россия
сергей лавров
мгимо
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем классном руководителе и о том, куда бы мог поступить помимо МГИМО. “У нас был прекрасный классный руководитель - Сергей Иванович Кузнецов, который преподавал физику и математику", - сказал он, выступая на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". Учитель "с нами в походы ходил, ездил в путешествия во время каникул", вспоминает министр. "Мы его очень любили. И он, наверное, через силу симпатии, которые он вызывал, он повлиял на меня. Я очень хотел поступить в МИФИ", - рассказал Лавров. "Мама покойная мне сказала: ну да, конечно. Но в МИФИ, как во все другие ВУЗы, первого августа начинаются экзамены, а в МГИМО первого июля. Что тебе стоит попробовать?" - вспомнил Лавров, добавив, что мама работала в министерстве внешней торговли. "Английский я знал, учил, ну я с медалью два экзамена сдавал - первого июля и третьего июля. Историю и Английский. Я получил две "пятерки", - продолжил министр. "И когда я приехал в свою школу, там документы какие-то собирать, я действительно хотел потом сдать еще в МИФИ… Но я посмотрел на своих друзей-одноклассников, которые бегали все нервные какие-то…, почти случайно (поступил в МГИМО), но не жалею", - заключил он.
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html
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россия, сергей лавров, мгимо, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Россия, Сергей Лавров, МГИМО, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Лавров рассказал, куда мог бы поступить помимо МГИМО
Лавров рассказал, что очень хотел поступить в МИФИ