https://ria.ru/20250728/lavrov-2031910281.html

Лавров рассказал, куда мог бы поступить помимо МГИМО

Лавров рассказал, куда мог бы поступить помимо МГИМО - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров рассказал, куда мог бы поступить помимо МГИМО

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем классном руководителе и о том, куда бы мог поступить помимо МГИМО. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:10:00+03:00

2025-07-28T13:10:00+03:00

2025-07-28T13:10:00+03:00

россия

сергей лавров

мгимо

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем классном руководителе и о том, куда бы мог поступить помимо МГИМО. “У нас был прекрасный классный руководитель - Сергей Иванович Кузнецов, который преподавал физику и математику", - сказал он, выступая на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". Учитель "с нами в походы ходил, ездил в путешествия во время каникул", вспоминает министр. "Мы его очень любили. И он, наверное, через силу симпатии, которые он вызывал, он повлиял на меня. Я очень хотел поступить в МИФИ", - рассказал Лавров. "Мама покойная мне сказала: ну да, конечно. Но в МИФИ, как во все другие ВУЗы, первого августа начинаются экзамены, а в МГИМО первого июля. Что тебе стоит попробовать?" - вспомнил Лавров, добавив, что мама работала в министерстве внешней торговли. "Английский я знал, учил, ну я с медалью два экзамена сдавал - первого июля и третьего июля. Историю и Английский. Я получил две "пятерки", - продолжил министр. "И когда я приехал в свою школу, там документы какие-то собирать, я действительно хотел потом сдать еще в МИФИ… Но я посмотрел на своих друзей-одноклассников, которые бегали все нервные какие-то…, почти случайно (поступил в МГИМО), но не жалею", - заключил он.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031890248.html

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россия, сергей лавров, мгимо, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"