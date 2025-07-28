https://ria.ru/20250728/lavrov-2031901195.html
Лавров рассказал, почему пересдавал в школе биологию
Лавров рассказал, почему пересдавал в школе биологию - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров рассказал, почему пересдавал в школе биологию
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему ему пришлось пересдавать биологию в старших классах школы. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:59:00+03:00
2025-07-28T12:59:00+03:00
2025-07-28T12:59:00+03:00
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сергей лавров
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему ему пришлось пересдавать биологию в старших классах школы. "Когда я окончил школу, у меня была серебряная медаль", - рассказал министр, выступая на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". "Правда, для того чтобы ее получить, меня заставили пересдать биологию. У меня была “тройка” по биологии. И очень хотели учителя, директор школы, чтобы у меня была медаль, я пересдал, но на "четверку", - сказал Лавров. По его словам, "все равно этого хватило на то, чтобы получить серебряную медаль".
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html
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россия, сергей лавров
Лавров рассказал, почему пересдавал в школе биологию
Лавров рассказал, что ему пришлось пересдавать в школе биологию