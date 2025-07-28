https://ria.ru/20250728/lavrov-2031885100.html

В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров

В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025

В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров

В Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне, заявил российский министр... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:08:00+03:00

2025-07-28T12:08:00+03:00

2025-07-28T12:08:00+03:00

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СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости. В Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Всегда, даже в годы холодной войны, диалог развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга, прежде всего для того, чтобы не допустить большой войны. Вот этот инстинкт в Европе утерян, так же как и вакцина от нацизма перестает действовать в Европе", - сказал Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Он подчеркнул, что в Европе возрождаются те же силы, что хотели уничтожить Россию, а сегодня выбрали в качестве ударного механизма против РФ Украину. "...Нацизм в украинском обществе возрождается, в том числе и законодательно, снимаются препятствия для того, чтобы героизировать Бандеру, Шухевича (украинские националисты - ред.)", - отметил министр.

https://ria.ru/20250728/medvedev-2031850745.html

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в мире, европа, россия, украина, сергей лавров