Рейтинг@Mail.ru
В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031885100.html
В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров
В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров
В Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне, заявил российский министр... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:08:00+03:00
2025-07-28T12:08:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg
СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости. В Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Всегда, даже в годы холодной войны, диалог развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга, прежде всего для того, чтобы не допустить большой войны. Вот этот инстинкт в Европе утерян, так же как и вакцина от нацизма перестает действовать в Европе", - сказал Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Он подчеркнул, что в Европе возрождаются те же силы, что хотели уничтожить Россию, а сегодня выбрали в качестве ударного механизма против РФ Украину. "...Нацизм в украинском обществе возрождается, в том числе и законодательно, снимаются препятствия для того, чтобы героизировать Бандеру, Шухевича (украинские националисты - ред.)", - отметил министр.
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031850745.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, сергей лавров
В мире, Европа, Россия, Украина, Сергей Лавров
В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров

Лавров: вакцина от нацизма перестает действовать в Европе и на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости. В Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Всегда, даже в годы холодной войны, диалог развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга, прежде всего для того, чтобы не допустить большой войны. Вот этот инстинкт в Европе утерян, так же как и вакцина от нацизма перестает действовать в Европе", - сказал Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Он подчеркнул, что в Европе возрождаются те же силы, что хотели уничтожить Россию, а сегодня выбрали в качестве ударного механизма против РФ Украину.
"...Нацизм в украинском обществе возрождается, в том числе и законодательно, снимаются препятствия для того, чтобы героизировать Бандеру, Шухевича (украинские националисты - ред.)", - отметил министр.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Медведев: Европа пошла на сделку с США в русле неонацистской идеологии
Вчера, 10:21
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала