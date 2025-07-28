https://ria.ru/20250728/lavrov-2031885100.html
В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров
В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров
В Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне, заявил российский министр... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:08:00+03:00
2025-07-28T12:08:00+03:00
2025-07-28T12:08:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg
СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости. В Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Всегда, даже в годы холодной войны, диалог развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга, прежде всего для того, чтобы не допустить большой войны. Вот этот инстинкт в Европе утерян, так же как и вакцина от нацизма перестает действовать в Европе", - сказал Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Он подчеркнул, что в Европе возрождаются те же силы, что хотели уничтожить Россию, а сегодня выбрали в качестве ударного механизма против РФ Украину. "...Нацизм в украинском обществе возрождается, в том числе и законодательно, снимаются препятствия для того, чтобы героизировать Бандеру, Шухевича (украинские националисты - ред.)", - отметил министр.
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031850745.html
европа
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, украина, сергей лавров
В мире, Европа, Россия, Украина, Сергей Лавров
В Европе перестает действовать вакцина от нацизма, заявил Лавров
Лавров: вакцина от нацизма перестает действовать в Европе и на Украине