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Европейцы всерьез хотят нанести поражение России, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
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11:49 28.07.2025 (обновлено: 12:04 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031876440.html
Европейцы всерьез хотят нанести поражение России, заявил Лавров
Европейцы всерьез хотят нанести поражение России, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
Европейцы всерьез хотят нанести поражение России, заявил Лавров
В Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:49:00+03:00
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россия
сергей лавров
европа
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. В Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что европейцы всерьез хотят нанести нам поражение, подтверждается каждый день. Новый канцлер ФРГ, господин (Фридрих) Мерц заявил, что "мы обязаны вновь сделать Германию самой большой военной силой в Европе". Она была самой большой военной силой накануне Первой мировой, когда она ее развязала, накануне Второй мировой, когда тоже ее развязала. И вот теперь он вновь хочет сделать Германию первой военной силой в Европе", - подчеркнул Лавров.
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россия, сергей лавров, европа
Россия, Сергей Лавров, Европа
Европейцы всерьез хотят нанести поражение России, заявил Лавров

Лавров: ежедневно подтверждается желание европейцев нанести поражение России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. В Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что европейцы всерьез хотят нанести нам поражение, подтверждается каждый день. Новый канцлер ФРГ, господин (Фридрих) Мерц заявил, что "мы обязаны вновь сделать Германию самой большой военной силой в Европе". Она была самой большой военной силой накануне Первой мировой, когда она ее развязала, накануне Второй мировой, когда тоже ее развязала. И вот теперь он вновь хочет сделать Германию первой военной силой в Европе", - подчеркнул Лавров.
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РоссияСергей ЛавровЕвропа
 
 
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