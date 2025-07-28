https://ria.ru/20250728/kurs-2031922872.html

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей - РИА Новости, 28.07.2025

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник поднялся выше 80 рублей, впервые за два месяца, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:39:00+03:00

2025-07-28T13:39:00+03:00

2025-07-28T13:39:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник поднялся выше 80 рублей, впервые за два месяца, следует из данных торгов. К 13.23 мск курс доллара растет на 64 копейки относительно предыдущего закрытия, - до 79,92 рублей. А минутами ранее он повышался до 80,01 рубля, максимума c 27 мая. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.

https://ria.ru/20250724/dollar-2031012349.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа