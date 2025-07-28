https://ria.ru/20250728/kurs-2031922872.html
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей - РИА Новости, 28.07.2025
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник поднялся выше 80 рублей, впервые за два месяца, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:39:00+03:00
2025-07-28T13:39:00+03:00
2025-07-28T13:39:00+03:00
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_9d96f2cc715af4e745d7a5a20f6b4290.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в понедельник поднялся выше 80 рублей, впервые за два месяца, следует из данных торгов. К 13.23 мск курс доллара растет на 64 копейки относительно предыдущего закрытия, - до 79,92 рублей. А минутами ранее он повышался до 80,01 рубля, максимума c 27 мая. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
https://ria.ru/20250724/dollar-2031012349.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_c43ea3cdefd42bb6bee6908881ae5ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с 27 мая