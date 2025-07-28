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В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам - РИА Новости, 28.07.2025
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11:13 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kurgan-2031861818.html
В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам
В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам - РИА Новости, 28.07.2025
В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам
Полиция в Кургане задержала 35-летнюю местную жительницу, танцевавшую на мемориальном комплексе погибшим воинам-зауральцам, с ее слов, она находилась в... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:13:00+03:00
2025-07-28T11:13:00+03:00
происшествия
россия
курган
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Полиция в Кургане задержала 35-летнюю местную жительницу, танцевавшую на мемориальном комплексе погибшим воинам-зауральцам, с ее слов, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба регионального УМВД России. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, опубликовано видео, на котором женщина танцует на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. "В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Кургану и центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области установлена личность данной гражданки. Ей оказалась 35-летняя жительница областного центра. Женщина задержана сотрудниками полиции", - говорится в сообщении. В своем Telegram-канале полиция опубликовала видео, на котором задержанная сообщила о своем раскаянии в совершении поступка и сказала, что совершила его в состоянии алкогольного опьянения. Также, по ее словам, подобное больше не повторится. Как сообщило региональное СУСК РФ, по данному факту следственным отделом по городу Курган регионального следственного управления СК России организовано проведение доследственной проверки.
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происшествия, россия, курган, курганская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курган, Курганская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам

В Кургане задержали женщину за танцы на мемориальном комплексе погибшим воинам

Женщина танцует на мемориальном комплексе погибшим воинам в Кургане. Кадр видео из соцсетей
Женщина танцует на мемориальном комплексе погибшим воинам в Кургане. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Женщина танцует на мемориальном комплексе погибшим воинам в Кургане. Кадр видео из соцсетей
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Полиция в Кургане задержала 35-летнюю местную жительницу, танцевавшую на мемориальном комплексе погибшим воинам-зауральцам, с ее слов, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, опубликовано видео, на котором женщина танцует на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века.
"В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Кургану и центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области установлена личность данной гражданки. Ей оказалась 35-летняя жительница областного центра. Женщина задержана сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
В своем Telegram-канале полиция опубликовала видео, на котором задержанная сообщила о своем раскаянии в совершении поступка и сказала, что совершила его в состоянии алкогольного опьянения. Также, по ее словам, подобное больше не повторится.
Как сообщило региональное СУСК РФ, по данному факту следственным отделом по городу Курган регионального следственного управления СК России организовано проведение доследственной проверки.
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ПроисшествияРоссияКурганКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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