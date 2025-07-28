https://ria.ru/20250728/kuban-2031855684.html
На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды
На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды - РИА Новости, 28.07.2025
На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды
Краснодарские полицейские забрали в больницу трехлетнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире без еды, сообщили в краевом ГУМВД РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:46:00+03:00
2025-07-28T10:46:00+03:00
2025-07-28T10:46:00+03:00
происшествия
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Краснодарские полицейские забрали в больницу трехлетнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире без еды, сообщили в краевом ГУМВД РФ. По данным ведомства, жильцы многоквартирного дома на улице Летчика Позднякова сообщили в полицию о том, что малолетняя девочка длительное время остаётся одна в квартире. "Сотрудники ПДН УМВД России по городу Краснодару выяснили, что 3-летняя девочка была одна без присмотра взрослых нескольких дней. Полицейские совместно с сотрудниками органов опеки изъяли ребёнка и поместили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сообщается, что 30-летняя мать периодически посещала квартиру, однако большую часть времени девочка была одна. По словам женщины, она оставляла дочь, так как вынуждена работать на полях. Полицейские выяснили, что в квартире нет готовых продуктов питания, само жилище в беспорядке, а кровать всего одна. Краснодарская полиция ведет проверку.
https://ria.ru/20250728/tok-2031840423.html
https://ria.ru/20250728/rebenok-2031836211.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды
На Кубани полицейские забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную без еды