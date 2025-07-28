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На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды - РИА Новости, 28.07.2025
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10:46 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kuban-2031855684.html
На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды
На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды - РИА Новости, 28.07.2025
На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды
Краснодарские полицейские забрали в больницу трехлетнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире без еды, сообщили в краевом ГУМВД РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:46:00+03:00
2025-07-28T10:46:00+03:00
происшествия
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Краснодарские полицейские забрали в больницу трехлетнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире без еды, сообщили в краевом ГУМВД РФ. По данным ведомства, жильцы многоквартирного дома на улице Летчика Позднякова сообщили в полицию о том, что малолетняя девочка длительное время остаётся одна в квартире. "Сотрудники ПДН УМВД России по городу Краснодару выяснили, что 3-летняя девочка была одна без присмотра взрослых нескольких дней. Полицейские совместно с сотрудниками органов опеки изъяли ребёнка и поместили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сообщается, что 30-летняя мать периодически посещала квартиру, однако большую часть времени девочка была одна. По словам женщины, она оставляла дочь, так как вынуждена работать на полях. Полицейские выяснили, что в квартире нет готовых продуктов питания, само жилище в беспорядке, а кровать всего одна. Краснодарская полиция ведет проверку.
https://ria.ru/20250728/tok-2031840423.html
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происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды

На Кубани полицейские забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную без еды

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Краснодарские полицейские забрали в больницу трехлетнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире без еды, сообщили в краевом ГУМВД РФ.
По данным ведомства, жильцы многоквартирного дома на улице Летчика Позднякова сообщили в полицию о том, что малолетняя девочка длительное время остаётся одна в квартире.
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"Сотрудники ПДН УМВД России по городу Краснодару выяснили, что 3-летняя девочка была одна без присмотра взрослых нескольких дней. Полицейские совместно с сотрудниками органов опеки изъяли ребёнка и поместили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 30-летняя мать периодически посещала квартиру, однако большую часть времени девочка была одна. По словам женщины, она оставляла дочь, так как вынуждена работать на полях. Полицейские выяснили, что в квартире нет готовых продуктов питания, само жилище в беспорядке, а кровать всего одна.
Краснодарская полиция ведет проверку.
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ПроисшествияКраснодарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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