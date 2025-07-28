https://ria.ru/20250728/kuban-2031855684.html

На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды

На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды - РИА Новости, 28.07.2025

На Кубани забрали в больницу трехлетнюю девочку, оставленную дома без еды

Краснодарские полицейские забрали в больницу трехлетнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире без еды, сообщили в краевом ГУМВД РФ. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:46:00+03:00

2025-07-28T10:46:00+03:00

2025-07-28T10:46:00+03:00

происшествия

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg

КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Краснодарские полицейские забрали в больницу трехлетнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире без еды, сообщили в краевом ГУМВД РФ. По данным ведомства, жильцы многоквартирного дома на улице Летчика Позднякова сообщили в полицию о том, что малолетняя девочка длительное время остаётся одна в квартире. "Сотрудники ПДН УМВД России по городу Краснодару выяснили, что 3-летняя девочка была одна без присмотра взрослых нескольких дней. Полицейские совместно с сотрудниками органов опеки изъяли ребёнка и поместили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сообщается, что 30-летняя мать периодически посещала квартиру, однако большую часть времени девочка была одна. По словам женщины, она оставляла дочь, так как вынуждена работать на полях. Полицейские выяснили, что в квартире нет готовых продуктов питания, само жилище в беспорядке, а кровать всего одна. Краснодарская полиция ведет проверку.

https://ria.ru/20250728/tok-2031840423.html

https://ria.ru/20250728/rebenok-2031836211.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)