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ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги на Кубани - РИА Новости, 28.07.2025
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09:49 28.07.2025 (обновлено: 10:49 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/kuban-2031843936.html
ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги на Кубани
ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги на Кубани - РИА Новости, 28.07.2025
ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги на Кубани
В Краснодарском крае задержали трех человек, планировавших поджоги объектов транспорта и связи по заданию украинских спецслужб, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:49:00+03:00
2025-07-28T10:49:00+03:00
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краснодарский край
средняя азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали трех человек, планировавших поджоги объектов транспорта и связи по заданию украинских спецслужб, сообщил ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел в Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан России, 1992 года рождения и 1996 года рождения, а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 года рождения, планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб", — заявили в ведомстве. Подозреваемые вступили в переписку с куратором в Telegram-канале по поиску нелегального заработка. По его поручению они предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа на участке пассажирских перевозок. Преступников установили и задержали по горячим следам. Уточняется, что они также планировали поджечь объект одного из российских сотовых операторов, что лишило бы связи большое количество абонентов. Один из задержанных признался, что за попытку поджога железнодорожного оборудования кураторы пообещали 200-250 долларов за объект, а за сотовую вышку — 40 тысяч рублей. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники успели слегка повредить два релейных шкафа возле станции "Варениковская". Сейчас преступников взяли под стражу.Возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию.
https://ria.ru/20250725/agent-2031317471.html
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Задержание агентов Киева, которые планировали поджечь объекты транспорта в Краснодарском крае
Силовики задержали в Краснодарском крае трех агентов Киева, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на территории региона. Двое из них – россияне, третий – уроженец Центральной Азии. Возбуждены дела о теракте и покушении на диверсию, сообщили в ФСБ.
2025-07-28T09:49
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Показания подозреваемых в подготовке теракта на объектах транспорта в Краснодарском крае
В полиции сообщили, что задержанные на Кубани слегка повредили 2 релейных шкафа возле станции Варениковская. Инцидент не вызвал нарушений в графике движения составов. Злоумышленники арестованы.
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россия, краснодарский край, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, центральная азия
Россия, Краснодарский край, Средняя Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Центральная Азия
ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги на Кубани

ФСБ задержала 3 украинских агентов, планировавших поджоги в Краснодарском крае

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали трех человек, планировавших поджоги объектов транспорта и связи по заданию украинских спецслужб, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел в Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан России, 1992 года рождения и 1996 года рождения, а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 года рождения, планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб", — заявили в ведомстве.
Подозреваемые вступили в переписку с куратором в Telegram-канале по поиску нелегального заработка. По его поручению они предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа на участке пассажирских перевозок.
Преступников установили и задержали по горячим следам. Уточняется, что они также планировали поджечь объект одного из российских сотовых операторов, что лишило бы связи большое количество абонентов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Севастополе задержали агента военной разведки Украины
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Один из задержанных признался, что за попытку поджога железнодорожного оборудования кураторы пообещали 200-250 долларов за объект, а за сотовую вышку — 40 тысяч рублей.
Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники успели слегка повредить два релейных шкафа возле станции "Варениковская". Сейчас преступников взяли под стражу.
Возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию.
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РоссияКраснодарский крайСредняя АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьЦентральная Азия
 
 
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