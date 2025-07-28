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В "Другой Украине" назвали Крещение Руси объединяющим праздником
В "Другой Украине" назвали Крещение Руси объединяющим праздником - РИА Новости, 29.07.2025
В "Другой Украине" назвали Крещение Руси объединяющим праздником
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости назвал... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-28T23:43:00+03:00
2025-07-28T23:43:00+03:00
2025-07-29T01:18:00+03:00
религия
олег бондаренко
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общество
крещение руси
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости назвал День Крещения Руси объединяющим праздником, заложившим культурный код для российского, украинского и белорусского народов. Ранее юрист Центра поддержки украинцев Майя Михайлова рассказала агентству, что украинские переселенцы, проживающие в Крыму, отметили Крещение Руси посещением музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. "День Крещение Руси – это символ, объединяющий русский, украинский и белорусские народы. И как бы сейчас чуждая Украине киевская власть не противилась этому, время расставит все на свои места, три братских народа снова будут вместе. А те, кто этому противится окажутся на обочине истории", - сказал Бондаренко РИА Новости. По его словам, навязываемые украинскому народу чуждые западные ценности не приживутся и будут сброшены. "Крещение Руси - это духовное начало, заложившее культурный код славян - русских, украинцев и белорусов как единого народа, и никому не по силам это изменить", - сказал Бондаренко. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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олег бондаренко, русская православная церковь, общество, крещение руси
Религия, Олег Бондаренко, Русская православная церковь, Общество, Крещение Руси
В "Другой Украине" назвали Крещение Руси объединяющим праздником
Бондаренко назвал Крещение Руси объединяющим праздником
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости назвал День Крещения Руси объединяющим праздником, заложившим культурный код для российского, украинского и белорусского народов.
Ранее юрист Центра поддержки украинцев Майя Михайлова рассказала агентству, что украинские переселенцы, проживающие в Крыму, отметили Крещение Руси посещением музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.
"День Крещение Руси – это символ, объединяющий русский, украинский и белорусские народы. И как бы сейчас чуждая Украине киевская власть не противилась этому, время расставит все на свои места, три братских народа снова будут вместе. А те, кто этому противится окажутся на обочине истории", - сказал Бондаренко РИА Новости.
По его словам, навязываемые украинскому народу чуждые западные ценности не приживутся и будут сброшены.
"Крещение Руси - это духовное начало, заложившее культурный код славян - русских, украинцев и белорусов как единого народа, и никому не по силам это изменить", - сказал Бондаренко
.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви
постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.