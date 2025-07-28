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Послы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры - РИА Новости, 28.07.2025
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17:43 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/krym-2031997419.html
Послы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры
Послы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры - РИА Новости, 28.07.2025
Послы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры
Послы африканских стран, Чада, Бурунди и Гвинеи, подарили главе Крыма Сергею Аксенову сувениры из своих стран, среди которых были кофе, барабан и щит, передает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:43:00+03:00
2025-07-28T17:43:00+03:00
в мире
республика крым
бурунди
чад
сергей аксенов (политик)
георгий мурадов
ирина кивико
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Шпигельное название Послы африканских стран, Чада, Бурунди и Гвинеи, подарили главе Крыма Сергею Аксенову сувениры из своих стран, среди которых были кофе, барабан и щит, передает корреспондент РИА Новости. Встреча послов Чада, Бурунди и Гвинеи с властями региона прошла в понедельник в Симферополе, помимо Аксенова, в ней приняли участие вице-премьеры Крыма Георгий Мурадов и Ирина Кивико, а также депутат Госдумы России Дмитрий Савельев. Посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза передал главе Крыма сувениры – миниатюрные национальные барабан и щит, а также пачку кофе из Бурунди. Послы Гвинеи Ньянкой Аба и Чада Адам Бешир Махамуд подарили искусно сделанные из дерева изображения контуров своих стран на карте. Послы поблагодарили властей Крыма за радушный прием, отметив, что их визит – начало добрых взаимоотношений. В свою очередь, глава Крыма передал послам сувенирные тарелки с изображениями достопримечательностей полуострова. Делегация послов пробудет в Крыму до 31 июля, они намерены посетить агропромышленные предприятия Крыма, осмотреть достопримечательности и пообщаться с студентами и общественниками.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024863531.html
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в мире, республика крым, бурунди, чад, сергей аксенов (политик), георгий мурадов, ирина кивико, госдума рф
В мире, Республика Крым, Бурунди, Чад, Сергей Аксенов (политик), Георгий Мурадов, Ирина Кивико, Госдума РФ
Послы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры

Посолы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры из своих стран

© Фото : пресс-служба главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов во время встречи с послами африканских стран
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время встречи с послами африканских стран - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Крым
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Шпигельное название Послы африканских стран, Чада, Бурунди и Гвинеи, подарили главе Крыма Сергею Аксенову сувениры из своих стран, среди которых были кофе, барабан и щит, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча послов Чада, Бурунди и Гвинеи с властями региона прошла в понедельник в Симферополе, помимо Аксенова, в ней приняли участие вице-премьеры Крыма Георгий Мурадов и Ирина Кивико, а также депутат Госдумы России Дмитрий Савельев.
© Фото : пресс-служба главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов во время встречи с послами африканских стран
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время встречи с послами африканских стран - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время встречи с послами африканских стран
Посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза передал главе Крыма сувениры – миниатюрные национальные барабан и щит, а также пачку кофе из Бурунди.
Послы Гвинеи Ньянкой Аба и Чада Адам Бешир Махамуд подарили искусно сделанные из дерева изображения контуров своих стран на карте. Послы поблагодарили властей Крыма за радушный прием, отметив, что их визит – начало добрых взаимоотношений.
В свою очередь, глава Крыма передал послам сувенирные тарелки с изображениями достопримечательностей полуострова.
Делегация послов пробудет в Крыму до 31 июля, они намерены посетить агропромышленные предприятия Крыма, осмотреть достопримечательности и пообщаться с студентами и общественниками.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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В миреРеспублика КрымБурундиЧадСергей Аксенов (политик)Георгий МурадовИрина КивикоГосдума РФ
 
 
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