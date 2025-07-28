Послы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры
Посолы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры из своих стран
© Фото : пресс-служба главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов во время встречи с послами африканских стран
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Шпигельное название Послы африканских стран, Чада, Бурунди и Гвинеи, подарили главе Крыма Сергею Аксенову сувениры из своих стран, среди которых были кофе, барабан и щит, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча послов Чада, Бурунди и Гвинеи с властями региона прошла в понедельник в Симферополе, помимо Аксенова, в ней приняли участие вице-премьеры Крыма Георгий Мурадов и Ирина Кивико, а также депутат Госдумы России Дмитрий Савельев.
© Фото : пресс-служба главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов во время встречи с послами африканских стран
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время встречи с послами африканских стран
Посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза передал главе Крыма сувениры – миниатюрные национальные барабан и щит, а также пачку кофе из Бурунди.
Послы Гвинеи Ньянкой Аба и Чада Адам Бешир Махамуд подарили искусно сделанные из дерева изображения контуров своих стран на карте. Послы поблагодарили властей Крыма за радушный прием, отметив, что их визит – начало добрых взаимоотношений.
В свою очередь, глава Крыма передал послам сувенирные тарелки с изображениями достопримечательностей полуострова.
Делегация послов пробудет в Крыму до 31 июля, они намерены посетить агропромышленные предприятия Крыма, осмотреть достопримечательности и пообщаться с студентами и общественниками.