https://ria.ru/20250728/krym-2031997419.html

Послы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры

Послы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры - РИА Новости, 28.07.2025

Послы из Чада, Бурунди и Гвинеи подарили Аксенову сувениры

Послы африканских стран, Чада, Бурунди и Гвинеи, подарили главе Крыма Сергею Аксенову сувениры из своих стран, среди которых были кофе, барабан и щит, передает... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:43:00+03:00

2025-07-28T17:43:00+03:00

2025-07-28T17:43:00+03:00

в мире

республика крым

бурунди

чад

сергей аксенов (политик)

георгий мурадов

ирина кивико

госдума рф

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Шпигельное название Послы африканских стран, Чада, Бурунди и Гвинеи, подарили главе Крыма Сергею Аксенову сувениры из своих стран, среди которых были кофе, барабан и щит, передает корреспондент РИА Новости. Встреча послов Чада, Бурунди и Гвинеи с властями региона прошла в понедельник в Симферополе, помимо Аксенова, в ней приняли участие вице-премьеры Крыма Георгий Мурадов и Ирина Кивико, а также депутат Госдумы России Дмитрий Савельев. Посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза передал главе Крыма сувениры – миниатюрные национальные барабан и щит, а также пачку кофе из Бурунди. Послы Гвинеи Ньянкой Аба и Чада Адам Бешир Махамуд подарили искусно сделанные из дерева изображения контуров своих стран на карте. Послы поблагодарили властей Крыма за радушный прием, отметив, что их визит – начало добрых взаимоотношений. В свою очередь, глава Крыма передал послам сувенирные тарелки с изображениями достопримечательностей полуострова. Делегация послов пробудет в Крыму до 31 июля, они намерены посетить агропромышленные предприятия Крыма, осмотреть достопримечательности и пообщаться с студентами и общественниками.

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024863531.html

республика крым

бурунди

чад

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в мире, республика крым, бурунди, чад, сергей аксенов (политик), георгий мурадов, ирина кивико, госдума рф