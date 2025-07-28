https://ria.ru/20250728/krym-2031969738.html

В Крым приехали послы трех африканских стран

В Крым приехали послы трех африканских стран - РИА Новости, 28.07.2025

В Крым приехали послы трех африканских стран

Послы африканских стран, Чада, Бурунди и Гвинеи, приехали в Крым, встречу с ними в Симферополе провели власти региона – глава республики Сергей Аксенов,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:56:00+03:00

2025-07-28T15:56:00+03:00

2025-07-28T15:56:00+03:00

республика крым

африка

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Послы африканских стран, Чада, Бурунди и Гвинеи, приехали в Крым, встречу с ними в Симферополе провели власти региона – глава республики Сергей Аксенов, вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, а также депутат Госдумы России Дмитрий Савельев, передает корреспондент РИА Новости. "Мы привыкли, что к нам не так часто приезжают в республику зарубежные гости, но если приезжают – это значит, что приехали настоящие друзья. Наш президент уделяет большое внимание развитию отношений со странами Африки... Поэтому мы рады ознакомить вас с нашими возможностями, с инвестиционным потенциалом, социально-экономической ситуацией в республике" – сказал в приветственном слове Аксенов. Посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза сказал, что его страна заинтересована в развитии экономических отношений с Крымом. "Мы ценим тот факт, что Крым в сложных условиях выдерживает (решает - ред.) задачи, которые стоят перед ним в области сельского хозяйства, туризма, других областях. Считаем важным развитие отношений в сельскохозяйственной области – это важно как для всей Африки, так и в частности для Бурунди", - сказал на встрече Нкурунзиза. Посол Гвинеи Ньянкой Аба обратил внимание на то, что нынешние отношения африканских стран с Россией стали продолжением добрых начинаний в годы поддержки независимости стран Африки со стороны СССР. "Мы рады быть на земле Крыма... Наша страна - Гвинейская Республика - стала независимой в 1958 году и стала первой, которая установила отношения с Советским Союзом. Мы признательны еще Советскому Союзу, с которым поддерживали отношения. Российская Федерация является преемницей тех отношений и добрых дел, которые были... Мы считаем, что это только первый шаг в налаживании наших (Крыма и Гвинеи – ред.) контактов", - сказал в ходе встречи Аба. В приветствии посол Чада Адам Бешир Махамуд отметил спокойствие и мирную жизнь Крыма как российского региона, о котором на Западе распространяется неправда. "Сейчас Крым показывает пример сопротивления тем силами Запада, которые стараются повлиять на ситуацию... Большая волна негативной пропаганды существует сейчас (на Западе - ред.) против Крыма, против Москвы. Но мы здесь видим, что это совершенно не так. Как нам рассказывали, тут везде военные стоят, терроризируют жителей, но мы же вот сейчас видим, что ничего этого нет, везде все хорошо, видим это все своими глазами", - сказал на встрече Махамуд. Делегация послов пробудет в Крыму до 31 июля, они намерены посетить агропромышленные предприятия Крыма, осмотреть достопримечательности и пообщаться с студентами и общественниками.

https://ria.ru/20250726/afrika-2031606654.html

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015690146.html

https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html

республика крым

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, африка, россия, сергей аксенов (политик)