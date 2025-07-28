https://ria.ru/20250728/kreditovanie-2032005402.html

ЦБ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики

ЦБ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики - РИА Новости, 28.07.2025

ЦБ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики

Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:22:00+03:00

2025-07-28T18:22:00+03:00

2025-07-28T18:22:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике. "В июне 2025 года жесткие денежно-кредитные условия по‑прежнему сдерживали кредитование. Месячный рост кредита экономике продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае", - говорится в материале.Весь рост кредита экономике обеспечивали требования к организациям, за июнь возросшие на 0,4% против 1,4% месяцем ранее. "Наибольший вклад в июньский прирост требований вносили рублевые кредиты и облигации. Как и в мае, рост кредитного портфеля банков обеспечивали преимущественно долгосрочные кредиты", - сообщает Банк России. Отмечается, что кредитование населения существенно замедлилось. "Июньский прирост требований к населению составил менее 0,1%, за год требования банков к населению почти не изменились", - подсчитали аналитики. ЦБ РФ по-прежнему ожидает, что рост кредитования компаний в 2026 году составит 7-12%, а в 2027 году - 8-13%, в 2028 году также 8-13%.

https://ria.ru/20250725/stavka--2031480687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)