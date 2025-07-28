Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/kreditovanie-2032005402.html
ЦБ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики
ЦБ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики - РИА Новости, 28.07.2025
ЦБ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики
Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:22:00+03:00
2025-07-28T18:22:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:135:2661:1632_1920x0_80_0_0_48d61183bb36098ec620291c62a80c33.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике. &quot;В июне 2025 года жесткие денежно-кредитные условия по‑прежнему сдерживали кредитование. Месячный рост кредита экономике продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае&quot;, - говорится в материале.Весь рост кредита экономике обеспечивали требования к организациям, за июнь возросшие на 0,4% против 1,4% месяцем ранее. "Наибольший вклад в июньский прирост требований вносили рублевые кредиты и облигации. Как и в мае, рост кредитного портфеля банков обеспечивали преимущественно долгосрочные кредиты", - сообщает Банк России. Отмечается, что кредитование населения существенно замедлилось. "Июньский прирост требований к населению составил менее 0,1%, за год требования банков к населению почти не изменились", - подсчитали аналитики. ЦБ РФ по-прежнему ожидает, что рост кредитования компаний в 2026 году составит 7-12%, а в 2027 году - 8-13%, в 2028 году также 8-13%.
https://ria.ru/20250725/stavka--2031480687.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_b44eda0d668891ebe7e679ed254f7f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сообщил о замедлении роста кредитования российской экономики

ЦБ: рост кредитования российской экономики в июне замедлился до 0,3 процента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рост кредитования экономики РФ в июне продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае, сообщает Банк России в денежно-кредитной и финансовой статистике.
«

"В июне 2025 года жесткие денежно-кредитные условия по‑прежнему сдерживали кредитование. Месячный рост кредита экономике продолжал замедляться, составив 0,3% против 1,1% в мае", - говорится в материале.

Весь рост кредита экономике обеспечивали требования к организациям, за июнь возросшие на 0,4% против 1,4% месяцем ранее. "Наибольший вклад в июньский прирост требований вносили рублевые кредиты и облигации. Как и в мае, рост кредитного портфеля банков обеспечивали преимущественно долгосрочные кредиты", - сообщает Банк России.
Отмечается, что кредитование населения существенно замедлилось. "Июньский прирост требований к населению составил менее 0,1%, за год требования банков к населению почти не изменились", - подсчитали аналитики.
ЦБ РФ по-прежнему ожидает, что рост кредитования компаний в 2026 году составит 7-12%, а в 2027 году - 8-13%, в 2028 году также 8-13%.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ЦБ резко снизил ключевую ставку. Что будет с инфляцией, кредитами и рублем
25 июля, 18:24
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала