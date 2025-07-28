https://ria.ru/20250728/krazha-2031996574.html
РКН: сообщения о краже данных клиентов "Аэрофлота" не подтвердились
РКН: сообщения о краже данных клиентов "Аэрофлота" не подтвердились - РИА Новости, 28.07.2025
РКН: сообщения о краже данных клиентов "Аэрофлота" не подтвердились
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" пока не подтверждаются... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:41:00+03:00
2025-07-28T17:41:00+03:00
2025-07-28T17:41:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
аэрофлот
хакерская атака на "аэрофлот"
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" пока не подтверждаются фактами. "Роскомнадзор следит за ситуацией. Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами", - сообщили в ведомстве. Роскомнадзор добавил, что ожидает информацию от "Аэрофлота" и примет решение о целесообразности проверки на предмет утечки персональных данных с учетом всех обстоятельств. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031951264.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот", происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Аэрофлот, Хакерская атака на "Аэрофлот", Происшествия
РКН: сообщения о краже данных клиентов "Аэрофлота" не подтвердились
РКН: сообщения хакеров о краже данных клиентов "Аэрофлота" пока не подтвердились