https://ria.ru/20250728/krazha-2031996574.html

РКН: сообщения о краже данных клиентов "Аэрофлота" не подтвердились

РКН: сообщения о краже данных клиентов "Аэрофлота" не подтвердились - РИА Новости, 28.07.2025

РКН: сообщения о краже данных клиентов "Аэрофлота" не подтвердились

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" пока не подтверждаются... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:41:00+03:00

2025-07-28T17:41:00+03:00

2025-07-28T17:41:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

аэрофлот

хакерская атака на "аэрофлот"

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" пока не подтверждаются фактами. "Роскомнадзор следит за ситуацией. Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами", - сообщили в ведомстве. Роскомнадзор добавил, что ожидает информацию от "Аэрофлота" и примет решение о целесообразности проверки на предмет утечки персональных данных с учетом всех обстоятельств. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031951264.html

https://ria.ru/20250728/mintrans-2031986379.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот", происшествия