https://ria.ru/20250728/krasnodar-2031967960.html

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2025

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, есть угроза падения ракет, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:49:00+03:00

2025-07-28T15:49:00+03:00

2025-07-28T15:54:00+03:00

безопасность

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, есть угроза падения ракет, сообщается в приложении МЧС России."На территории края объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении ракет звонить 112.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

россия

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2025

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безопасность, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия